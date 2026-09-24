Joven intervino en una pelea de pareja y murió por defender a la mujer en Bogotá: otro adolescente le propinó varias puñaladas

Varias personas que transitaban por la zona se percataron de la discusión entre el hombre y la mujer. Al intentar ayudarla debido a que estaba siendo agredida, el adolescente sacó un arma cortopunzante y los amenazó.

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En la tarde del miércoles 23 de septiembre, se presentó en el barrio El Restrepo de la localidad de Antonio Nariño una discusión entre un hombre y una mujer.

Según la Policía Metropolitana, dos personas observaron la disputa entre un menor de 17 años y una mujer, quien sería su pareja.

La discusión, que se generaba en plena vía pública, terminó con una persona fallecida y otra herida. Según las versiones de los presentes, el joven habría atacado con un arma cortopunzante a dos hombres que salieron de una barbería para intentar intervenir en la pelea y ayudar a la mujer.

En imágenes de una cámara de seguridad del sector se observa cómo uno de los afectados sufrió una herida, ocasionada por un cuchillo, en una de sus piernas y perdió una gran cantidad de sangre; por su parte, el segundo hombre presentó una lesión en uno de sus brazos.

El joven herido en una pierna trató de mantenerse en pie, pero cayó estrepitosamente frente a un vehículo que estaba parqueado en la calle.

Se menciona que los dos heridos fueron trasladados al Policlínico del Olaya, donde lastimosamente, hacia las 2:30 a. m. de este jueves 24 de septiembre, el personal médico confirmó la muerte de una de ellas, debido a la gravedad de las heridas.

Se habla de que el menor responsable del acto, de entre 16 y 17 años, fue aprehendido por las autoridades, tras una rápida alerta ciudadana realizada a través de la línea 123. Inicialmente, fue detenido por las lesiones ocasionadas; luego de la muerte del joven, las autoridades deberán esclarecer el caso y llevar al detenido ante el Sistema de Responsabilidad Penal para Adolescentes.