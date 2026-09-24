Capturan a taxista que habría disparado en Aeropuerto El Dorado: se conoce el supuesto motivo por el que accionó un arma

La Policía de Bogotá confirmó que fue capturado el taxista que presuntamente disparó en inmediaciones del Aeropuerto Internacional El Dorado, en la ciudad de Bogotá, durante la tarde de este miércoles 23 de septiembre.

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De acuerdo con lo que se ha conocido hasta el momento, la situación avanzaba con normalidad en la terminal aérea, cuando de un momento a otro comenzaron a escucharse disparos y el temor se apoderó de algunas personas que estaban allí presentes.

Al parecer, unos taxistas habrían tenido una discusión por recoger a un pasajero, lo que poco a poco fue generando más tensión en el ambiente y, en medio de esto, uno de ellos sacó un arma traumática y disparó.

Los policías que estaban en el lugar se dieron cuenta de esto, así que enseguida fueron a la escena. El taxista, al parecer, volvió a disparar, pero esta vez hacia ellos. Ante esto, uno de los uniformados también accionó su arma de fuego.

Tras ello, el conductor emprendió la huida y de inmediato se desplegó un plan candado para dar con su paradero. El brigadier general Giovanny Cristancho, comandante de la Policía de Bogotá, precisó que se realizó un barrido en las cámaras de seguridad y con esto se logró ubicar al presunto responsable en inmediaciones de un centro comercial en la localidad de Teusaquillo.

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“Durante el procedimiento fue hallada el arma traumática y también se inmovilizará el vehículo en el cual se desplazaba esta persona”, confirmó el alto oficial.

El oficial aclaró que no hubo heridos, a pesar de los disparos que ocurrieron en una de las áreas más concurridas por estar cerca del aeropuerto.

Este es el momento de la captura del sujeto. Foto: Policía de Bogotá

El hoy procesado fue dejado a disposición de la Fiscalía General de la Nación para su respectiva judicialización y para que responda por los delitos que presuntamente cometió.