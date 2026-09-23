Mataron a dos mujeres en Bogotá: la Policía entregó detalles

Momentos de terror vivieron los habitantes del sector Arborizadora Baja, en la localidad de Ciudad Bolívar, en el sur de Bogotá, luego de que dos mujeres fueran asesinadas en hechos ocurridos durante la madrugada de este miércoles, 23 de septiembre.

Todo ocurrió pasadas las 12:00 a. m. de este miércoles, cuando ambas mujeres caminaban por el sector mencionado anteriormente y fueron abordadas por un pistolero que las atacó a bala, sin mediar palabra.

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Luego, al lugar arribaron las autoridades, quienes encontraron a ambas mujeres muertas en plena vía pública.

El coronel de la Policía, Ricardo Chaves, entregó detalles de lo ocurrido: “Desafortunadamente, nos reportan un hecho en la localidad de Ciudad Bolívar, sector de Arborizadora Baja, donde nuestra zona de atención es informada de algunos disparos. Al llegar al lugar de los hechos, desafortunadamente se encuentran con los cuerpos de dos mujeres de aproximadamente 45 y 33 años”, dijo el oficial en Noticias Caracol.

El oficial también indicó que los uniformados que llegaron al punto verificaron algunas cámaras de seguridad para tratar de identificar a los responsables de este doble crimen en la ciudad.

“Estamos con nuestra Policía Judicial trabajando para ver qué pudo haber ocurrido en esas circunstancias, ya que se encontraban los cuerpos en vía pública. Tenemos una vía principal muy cercana que pudo haber sido de pronto una ruta de escape, pero estamos verificando. También haciendo trazabilidad de cámaras, para precisamente ubicar a quién pudo haber cometido este hecho”, agregó Chaves en el noticiero citado anteriormente.

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Al parecer, las dos mujeres no vivían en el sector y una de ellas sería una enfermera, según se indicó en Noticias Caracol.

Finalmente, los dos cuerpos fueron trasladados hasta las instalaciones de Medicina Legal para la respectiva necropsia y luego ser entregardos a sus familiares para sus exequias.