Durante una entrevista en el programa 60 Minutes, Patrick Clancy reveló lo que le preguntó a su exesposa, Lindsay Clancy, después de que ella asesinara a sus tres hijos.

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En la entrevista, que fue emitida el pasado domingo 20 de septiembre, el corresponsal de CBS News, Ross Douthat, le preguntó a Patrick sobre su conversación con Lindsay tras los asesinatos.

“Le pregunté si lo recordaba”, dijo. “Ella dijo que fue como un sueño y que recordaba muchas cosas, como se recuerda un sueño después de despertar”.

In the aftermath of the death of Patrick Clancy’s children, many found it inconceivable that he would forgive his wife, Lindsay Clancy.



On 60 Minutes, Patrick tells 60 Minutes that Lindsay never asked for his forgiveness after killing their three children.



“I think when it… pic.twitter.com/BNNeqwXrzq — 60 Minutes (@60Minutes) September 20, 2026

En otro momento de la conversación, Douthat preguntó a Patrick si consideraba que había cometido un error o si sentía que había fracasado.

“Creo que hice lo mejor que pude con lo que tenía en ese momento y asumo las consecuencias”, dijo Patrick. “Vivo con ello todos los días”.

Más tarde, Douthat quiso saber si Lindsay alguna vez le había pedido perdón.

—No, pero yo se lo di —respondió Patrick.

Lindsay Clancy. Foto: AFP

La historia de Lindsay Clancy, una enfermera de partos que mató a sus tres hijos y luego intentó suicidarse, ha generado un sin número de teorías y ha suscitado acalorados debates sobre la relación entre la enfermedad mental y la culpabilidad criminal.

“Vi titulares que decían, ya sabes, “Mamá asesina”, “Asesina de bebés”, “Monstruo”. Y ninguno era cierto. Creo que fue su enfermedad mental la que causó eso. Así que compartí esas palabras", dijo el padre de los tres hijos asesinados.

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“Creo que, en lo que respecta al perdón, también sentí que si no lo lograba, me consumiría por dentro para siempre”, agregó.

Lindsay y Patrick Clancy han presentado demandas por negligencia médica contra los médicos y hospitales involucrados en su atención. Lindsay Clancy alega negligencia y mala praxis médica, mientras que Patrick Clancy alega homicidio culposo.

El juicio por asesinato de Lindsay Clancy se celebra en el Tribunal Superior de Plymouth, en Plymouth, el 29 de julio de 2026. (Foto de David L. Ryan/The Boston Globe vía Getty Images) Foto: Boston Globe via Getty Images

Patrick Clancy afirmó que su vida se detuvo abruptamente y admitió haber tenido pensamientos suicidas.

Finalmente, se mudó a la ciudad de Nueva York buscando anonimato. Allí, logró sobrellevar el duelo abiertamente, conservó objetos que pertenecían a sus hijos y, con el tiempo, conoció a su segunda esposa en un club de corredores.