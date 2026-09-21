Mundo

Las cámaras se apagan para Trump: las grandes cadenas televisivas suspenden el cubrimiento presidencial en EE. UU.

Las principales cadenas de televisión de Estados Unidos tomaron este lunes una decisión conjunta que modifica la cobertura habitual de las actividades presidenciales de Donald Trump.

GoogleSiga las últimas noticias de Estados Unidos en Discover: novedades, migración y agenda política

Juan Esteban Joya Bohórquez

Juan Esteban Joya Bohórquez

21 de septiembre de 2026 a las 10:21 a. m.
La decisión significa que los principales canales televisivos estadounidenses dejarán de producir conjuntamente las imágenes destinadas a cubrir determinados actos presidenciales.
La decisión significa que los principales canales televisivos estadounidenses dejarán de producir conjuntamente las imágenes destinadas a cubrir determinados actos presidenciales. Foto: Saul Loeb/Pool AFP via AP

ABC, CBS, NBC y Fox News anunciaron que dejarán de participar en el sistema de cobertura compartida de los actos del presidente, después de que la Casa Blanca excluyera a CNN de sus funciones dentro de ese esquema. La medida ocurre en medio de una nueva confrontación entre Trump y varios medios de comunicación.

La vicesecretaria de Estado de Estados Unidos, Wendy Sherman, a la izquierda, y el viceministro ruso de Exteriores, Sergei Ryabkov, a la derecha, asisten a conversaciones de seguridad en la delegación diplomática de Estados Unidos en Ginebra, Suiza, el lunes 10 de enero de 2022. (Denis Balibouse/Pool via AP)
Trump cambia la estrategia con Rusia; EE. UU. evalúa acuerdos económicos antes del fin de la guerra

El sistema permite cubrir momentos en los que no existe espacio suficiente para que todos los periodistas y equipos de televisión estén presentes. Entre ellos se encuentran desplazamientos presidenciales, actividades en el Despacho Oval, salidas de la Casa Blanca y reuniones con otros líderes.

CNN tenía asignada esta semana la responsabilidad de realizar esa cobertura, incluida la salida de Trump de la Casa Blanca y su viaje a Nueva York para participar en la Asamblea General de las Naciones Unidas. Sin embargo, la Casa Blanca retiró a la cadena de la programación del pool después de que Trump anunciara el veto contra CNN, MS NOW y Político.

Ante esta situación, Fox News comunicó que el sistema de cobertura compartida quedaría suspendido y que no habría una cadena sustituta para asumir las funciones que correspondían a CNN. La decisión significa que los principales canales televisivos estadounidenses dejarán de producir conjuntamente las imágenes destinadas a cubrir determinados actos presidenciales.

ATLANTA, GEORGIA - JUNE 27: U.S. President Joe Biden (R) and Republican presidential candidate, former U.S. President Donald Trump participate in the CNN Presidential Debate at the CNN Studios on June 27, 2024 in Atlanta, Georgia. President Biden and former President Trump are facing off in the first presidential debate of the 2024 campaign. (Photo by Justin Sullivan/Getty Images)
Donald Trump en CNN (Photo by Justin Sullivan/Getty Images) Foto: Getty Images

El conflicto comenzó el viernes, cuando Trump anunció que CNN, MS NOW y Político quedarían excluidos de la Casa Blanca. El presidente justificó la decisión acusando a esos medios de publicar información que calificó de falsa y advirtió que otras organizaciones podrían enfrentar medidas similares.

Durante el fin de semana, periodistas de las tres organizaciones afectadas tuvieron sus credenciales retiradas y se les impidió ingresar al complejo presidencial. CNN, MS NOW y Político anunciaron este lunes que demandarán a la administración Trump para recuperar su acceso a la Casa Blanca.

Los medios sostienen que el veto vulnera sus derechos bajo la Primera Enmienda de la Constitución estadounidense. La demanda busca que los tribunales intervengan frente a las restricciones impuestas por la administración.

La Asociación de Corresponsales de la Casa Blanca también ha cuestionado las restricciones. El enfrentamiento llega en un momento en que la relación entre Trump y diferentes organizaciones periodísticas continúa marcada por disputas sobre acceso, cobertura y trato a los medios.

a
Presidente de EE. UU. Donald Trump (AP Photo/Hussein Malla) Foto: AP Photo/Hussein Malla

La suspensión del TV pool tiene además una consecuencia práctica: sin un equipo encargado de producir las imágenes compartidas, numerosos medios de Estados Unidos y otros países tendrán menos acceso al material audiovisual de determinados actos presidenciales.

ED 2304
¿La IA acabará con la humanidad? Así es la polémica que se desató y que involucra desde Trump hasta el papa León XIV

La decisión de las cadenas se convierte así en un nuevo capítulo del enfrentamiento entre la Casa Blanca y parte de la prensa estadounidense, mientras avanzan las acciones judiciales de los medios afectados.