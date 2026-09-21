ABC, CBS, NBC y Fox News anunciaron que dejarán de participar en el sistema de cobertura compartida de los actos del presidente, después de que la Casa Blanca excluyera a CNN de sus funciones dentro de ese esquema. La medida ocurre en medio de una nueva confrontación entre Trump y varios medios de comunicación.

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El sistema permite cubrir momentos en los que no existe espacio suficiente para que todos los periodistas y equipos de televisión estén presentes. Entre ellos se encuentran desplazamientos presidenciales, actividades en el Despacho Oval, salidas de la Casa Blanca y reuniones con otros líderes.

CNN tenía asignada esta semana la responsabilidad de realizar esa cobertura, incluida la salida de Trump de la Casa Blanca y su viaje a Nueva York para participar en la Asamblea General de las Naciones Unidas. Sin embargo, la Casa Blanca retiró a la cadena de la programación del pool después de que Trump anunciara el veto contra CNN, MS NOW y Político.

Ante esta situación, Fox News comunicó que el sistema de cobertura compartida quedaría suspendido y que no habría una cadena sustituta para asumir las funciones que correspondían a CNN. La decisión significa que los principales canales televisivos estadounidenses dejarán de producir conjuntamente las imágenes destinadas a cubrir determinados actos presidenciales.

Donald Trump en CNN (Photo by Justin Sullivan/Getty Images) Foto: Getty Images

El conflicto comenzó el viernes, cuando Trump anunció que CNN, MS NOW y Político quedarían excluidos de la Casa Blanca. El presidente justificó la decisión acusando a esos medios de publicar información que calificó de falsa y advirtió que otras organizaciones podrían enfrentar medidas similares.

Durante el fin de semana, periodistas de las tres organizaciones afectadas tuvieron sus credenciales retiradas y se les impidió ingresar al complejo presidencial. CNN, MS NOW y Político anunciaron este lunes que demandarán a la administración Trump para recuperar su acceso a la Casa Blanca.

Los medios sostienen que el veto vulnera sus derechos bajo la Primera Enmienda de la Constitución estadounidense. La demanda busca que los tribunales intervengan frente a las restricciones impuestas por la administración.

La Asociación de Corresponsales de la Casa Blanca también ha cuestionado las restricciones. El enfrentamiento llega en un momento en que la relación entre Trump y diferentes organizaciones periodísticas continúa marcada por disputas sobre acceso, cobertura y trato a los medios.

Presidente de EE. UU. Donald Trump (AP Photo/Hussein Malla) Foto: AP Photo/Hussein Malla

La suspensión del TV pool tiene además una consecuencia práctica: sin un equipo encargado de producir las imágenes compartidas, numerosos medios de Estados Unidos y otros países tendrán menos acceso al material audiovisual de determinados actos presidenciales.

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La decisión de las cadenas se convierte así en un nuevo capítulo del enfrentamiento entre la Casa Blanca y parte de la prensa estadounidense, mientras avanzan las acciones judiciales de los medios afectados.