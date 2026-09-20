Donald Trump anunció este domingo un nuevo componente para el Arco del Triunfo que proyecta construir en Washington.

Según el mandatario, la estructura también funcionará como un “complejo militar/arco del triunfo de primer nivel”, con capacidad para albergar drones, francotiradores y grandes cantidades de munición.

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El anuncio fue realizado por Trump a través de su red social Truth Social.

El presidente estadounidense afirmó que aceptó convertir el proyecto en un complejo militar a petición de las Fuerzas Armadas de Estados Unidos y por motivos de seguridad nacional.

De acuerdo con su mensaje, la estructura tendría capacidad para “alojar, almacenar y tener la capacidad rápida de usar grandes cantidades de drones”.

También contemplaría la presencia de francotiradores tanto en el techo como en las áreas de la plaza.

Trump añadió que el proyecto permitiría mantener almacenadas grandes cantidades de munición para francotiradores.

En su publicación, el mandatario no detalló amenazas específicas que hayan motivado esta nueva función del monumento.

El presidente también aseguró que no existirá una instalación similar en ningún otro lugar del mundo.

En el mismo mensaje defendió la construcción del arco y afirmó que Washington D. C. es la única entre las principales ciudades y capitales que no cuenta con un arco del triunfo.

El Arco del Triunfo hace parte de una serie de proyectos impulsados por Trump para modificar espacios emblemáticos de Washington.

El costo de la obra podría alcanzar los 100 millones de dólares, aunque la Casa Blanca no ha confirmado oficialmente esa cifra ni ha precisado cómo se financiará.

El secretario del Interior, Doug Burgum, había señalado a comienzos de septiembre que los trabajos de excavación comenzarían “en las próximas dos semanas”.

La nueva función militar anunciada por Trump se suma así a un proyecto que ya había sido objeto de cuestionamientos por sus dimensiones, ubicación y efecto sobre algunos de los lugares históricos más reconocidos de Washington.

Una maqueta del arco de triunfo propuesto por el presidente Donald Trump. El proyecto ahora contempla un componente militar, según el anuncio del presidente estadounidense. Foto: Getty Images

Un monumento de 76 metros

El proyecto contempla una estructura de aproximadamente 76 metros de altura, ubicada a orillas del río Potomac, en Memorial Circle, entre el extremo del puente Arlington Memorial y el Cementerio Nacional de Arlington.

El diseño, conocido informalmente como “Independence Arch”, está inspirado en el Arco del Triunfo de París y fue planteado como parte de las celebraciones por el 250.º aniversario de Estados Unidos.

Por sus dimensiones, el arco sería más alto que el Lincoln Memorial, que tiene unos 30 metros, aunque quedaría por debajo del Capitolio, cuya altura es de aproximadamente 88 metros.

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La ubicación del proyecto también ha generado cuestionamientos debido a su posible impacto sobre las líneas visuales entre el Lincoln Memorial y el Cementerio Nacional de Arlington.

La administración Trump no ha solicitado autorización del Congreso para un cambio de esta magnitud en la capital estadounidense.