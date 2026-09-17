El empresario ecuatoriano Xavier Jordán Mendoza, imputado por su supuesto papel en el asesinato en agosto de 2023 de Fernando Villavicencio, entonces candidato a la Presidencia de Ecuador, ha sido detenido por agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE).

Drástico giro en el caso del magnicidio del candidato presidencial Fernando Villavicencio

El Sistema de Localización de Detenidos del ICE refleja que Jordán se encuentra detenido en el Centro Correccional Winn, situado en la ciudad de Winnfield, en el estado de Luisiana, sin que las autoridades de Estados Unidos se hayan pronunciado al respecto.

El empresario habría sido detenido junto a su esposa en la ciudad de Doral, en el estado de Florida, según ha confirmado un abogado de Jordán en declaraciones a la cadena de televisión estadounidense Ecuavisa, sin que por ahora haya más detalles sobre los procedimientos contra él.

Video muestra como fue la captura en Miami de Xavier Jordán por agentes del ICE.



Jordán tiene 3 procesos en Ecuador por el Caso del crimen de Fernando Villavicencio, Caso Metástasis y la red de corrupción en Hospitales Públicos.



De este mismo modo fue detenido José Serrano… pic.twitter.com/og3Et1Sz7Y — We News (@wenewsec) September 16, 2026

Jordán es uno de los siete imputados por la Fiscalía de Ecuador por el asesinato de Villavicencio, tiroteado a la salida de un acto de campaña en la capital, Quito, a menos de dos semanas de las elecciones, en las que se impuso el actual presidente, Daniel Noboa.

Entre los acusados figura también Wilmer Chavarría, líder de la banda criminal Los Lobos y detenido en España.

El pasado 9 de septiembre, la Fiscalía de Ecuador confirmó que un expolicía y un exempresario de Ecuador presuntamente involucrados en el asesinato del candidato presidencial serán extraditados a Estados Unidos.

Daniel Salcedo y el exagente de inteligencia identificado como R.P.H.R. son parte de la investigación sobre los autores intelectuales del magnicidio de Villavicencio.

El candidato presidencial, Fernando Villavicencio, durante su intervención en un acto de campaña minutos antes de que fuera asesinado en Quito, Ecuador. Foto: API vía AP

El entonces candidato murió baleado por un sicario colombiano cuando salía de un mitin en Quito, una semana antes de las elecciones anticipadas de agosto de 2023.

Por el crimen cinco personas ya fueron condenadas a penas de hasta 34 años de prisión como autores materiales.

En un testimonio anticipado, R.P.H.R. detalló el seguimiento que realizó al candidato presidencial supuestamente por pedido del exministro José Serrano, actualmente preso en Ecuador tras ser deportado por Estados Unidos.

La Fiscalía acusa a Serrano de planificar el magnicidio.

José Serrano podría pasar 34 años y 9 meses en prisión por el asesinato de Fernando Villavicencio.



Un exteniente de inteligencia policial, habría señalado a Serrano como responsable de ordenar seguimientos y vigilancias contra Villavicencio antes del crimen. pic.twitter.com/6mEndXdfLJ — ElRebeldeEc (@elrebeldec) September 14, 2026

De acuerdo con la Fiscalía, el expolicía “consintió la solicitud de las autoridades estadounidenses” para ser extraditado, al igual que Salcedo, un empresario que cumple condenas por corrupción en la venta de insumos hospitalarios y con nexos con el narcotráfico.

El trámite de extradición tomará unos 30 días.