La embajadora María Consuelo Araújo compartió, a través de un video publicado en las redes sociales, las prioridades con las que inicia su misión en Washington como representante del presidente Abelardo De La Espriella en Estados Unidos.

Gobierno De La Espriella tuvo primera reunión en EE. UU. sobre el Escudo de las Américas

El anuncio lo hizo tras presentar sus cartas credenciales a Donald Trump.

“En nombre del presidente Abelardo de la Espriella expresé al presidente Trump el agradecimiento de Colombia por el apoyo brindado por su gobierno y por el pueblo de Estados Unidos en nuestra reciente tragedia nacional”, dijo Araújo.

La embajadora María Consuelo Araújo comparte las prioridades con las que inicia su misión en Washington como representante del presidente Abelardo De La Espriella en Estados Unidos, tras presentar sus cartas credenciales a Donald Trump. https://t.co/f0wz5K8LNE pic.twitter.com/WYK4NdsVJi — Revista Semana (@RevistaSemana) September 16, 2026

“Asimismo transmití el firme propósito del presidente de la Espriella de devolver seguridad a todo el territorio colombiano y hacer de la seguridad la base de una nueva etapa de prosperidad económica”, agregó la embajadora.

María Consuelo Araújo Castro fue confirmada el pasado 17 de agosto por el presidente Abelardo de la Espriella como nueva embajadora de Colombia ante Estados Unidos, después de que Washington otorgara el beneplácito a su nombramiento.

“Junto con Estados Unidos pondremos nuestra cooperación al servicio de la seguridad, la estabilidad y la prosperidad de todo el hemisferio”, aseguró la representante diplomática en el video publicado.

“En esta confianza renovada y amplias oportunidades, nuestra tarea es convertir ese propósito común en resultados concretos: apoyar la reconstrucción y la recuperación económica de Colombia, impulsar el comercio y la inversión, fortalecer nuestra seguridad compartida y promover la estabilidad regional”, agregó.

María Consuelo Araújo presentando sus cartas credenciales Foto: X/@ColombiaEmbUSA

Araújo, nacida en Valledupar, es profesional en Finanzas y Relaciones Internacionales y especialista en Gobierno, Gerencia y Asuntos Públicos.

Cuenta con una trayectoria de más de 25 años en el sector público y privado: fue ministra de Cultura, canciller de Colombia, directora del IDRD, secretaria de Integración Social de Bogotá y gerente de TransMilenio.

María Consuelo Araújo presenta credenciales para su nuevo cargo como embajadora en EE. UU.

Tomó posesión del cargo el pasado 4 de septiembre de 2026, en el Palacio de San Carlos, en Bogotá, ante el canciller Omar Bula.

Posteriormente, el pasado 10 de septiembre, ya en Washington, presentó las copias de estilo de sus cartas credenciales ante Monica Crowley, jefa de Protocolo de Estados Unidos, trámite que inició formalmente su misión diplomática.

María Consuelo Araujo y Kristi Noem Foto: Embajada de Colombia en Estados Unidos

Finalmente, el 15 de septiembre, presentó sus cartas credenciales ante el presidente Donald Trump en la Casa Blanca, con lo que oficializó su acreditación como representante de Colombia ante Estados Unidos.