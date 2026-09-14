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Gobierno De La Espriella tuvo primera reunión en EE. UU. sobre el Escudo de las Américas

La embajadora María Consuelo Araújo se reunió con Kristi Noem, enviada especial de Donald Trump para dicha organización.

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Redacción Mundo
14 de septiembre de 2026 a las 4:34 p. m.
María Consuelo Araújo y Kristi Noem, funcionarias de Colombia y Estados Unidos, respectivamente.
María Consuelo Araújo y Kristi Noem, funcionarias de Colombia y Estados Unidos, respectivamente. Foto: Embajada de Colombia en los Estados Unidos

La embajadora de Colombia en Estados Unidos, María Consuelo Araújo, sostuvo una reunión en Washington D. C. con Kristi Noem, enviada especial del presidente Donald Trump para el Escudo de las Américas, en un encuentro centrado en la agenda bilateral de seguridad, cooperación e inversión entre ambos países.

La ceremonia se llevó a cabo en el Palacio de San Carlos, sede de la Cancillería.
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Según informó la representación diplomática colombiana, la reunión se desarrolló antes de la participación de Araújo en la sesión del Escudo de las Américas, una iniciativa impulsada por Estados Unidos para fortalecer la coordinación regional frente a desafíos relacionados con la seguridad y el crimen organizado transnacional.

Durante el encuentro, ambas funcionarias revisaron las prioridades definidas por el presidente Abelardo De La Espriella para la relación entre Bogotá y Washington.

Entre los temas abordados estuvieron el fortalecimiento de los esfuerzos conjuntos contra las organizaciones narcoterroristas y la consolidación de condiciones de seguridad y estabilidad que permitan impulsar la inversión y el crecimiento económico.

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De acuerdo con la información divulgada por la Embajada de Colombia, la enviada especial, Kristi Noem, expresó además su disposición para profundizar el diálogo con el sector privado y promover una mayor inversión en territorio colombiano.

María Consuelo Araujo y Kristi Noem
Kristi Noem y María Consuelo Araújo. Foto: Embajada de Colombia en Estados Unidos

Posteriormente, la embajadora Araújo participó en la reunión del Escudo de las Américas, convocada por Noem y por el secretario adjunto de Estado para Asuntos del Hemisferio Occidental, Juan Pablo Segura.

El encuentro regional tuvo como objetivos avanzar en la cooperación entre los países participantes frente a desafíos compartidos de seguridad y traducir los compromisos políticos en acciones concretas. Según las autoridades estadounidenses, la iniciativa busca reforzar la coordinación regional contra organizaciones criminales transnacionales y promover una mayor colaboración en materia de estabilidad y seguridad hemisférica.

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La reunión en Washington se da pocos días después de la visita del secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, a Barranquilla, donde sostuvo encuentros con el presidente Abelardo De La Espriella y miembros del Gobierno colombiano para abordar la seguridad regional y la lucha contra el narcoterrorismo.