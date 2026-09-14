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Denuncian detención de un periodista nicaragüense en el exilio por parte del ICE

Luis Galeano fue detenido mientras se encontraba trabajando en una empresa de vehículos.

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Redacción Mundo
14 de septiembre de 2026 a las 12:30 p. m.
Luis Galeano, director del conocido programa 'Café con voz'.
Luis Galeano, director del conocido programa 'Café con voz'. Foto: x/@Mmendoza1970

El periodista nicaragüense Luis Galeano, director de la emisora Café con voz y exiliado en Estados Unidos, ha sido detenido por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE, por sus siglas en inglés) en Miami, en el estado de Florida.

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“Nuestro director Luis Galeano ha sido retenido por ICE”, indicó su emisora en un breve mensaje difundido en redes sociales, sin detallar las circunstancias exactas de su detención, de la que por el momento no se han pronunciado las autoridades estadounidenses, o su estatus migratorio.

Según ha confirmado su esposa, Deykell, al portal opositor 100% Noticias, Galeano fue detenido mientras se encontraba trabajando en una empresa de vehículos de transporte con conductor (VTC), una actividad que realizaba en paralelo a su labor como periodista desde que se exilió a Estados Unidos en 2018.

El Departamento de Seguridad Nacional (DHS) del Gobierno liderado por el presidente Donald Trump anunció que retiraba el estatus de protección temporal (TPS) a Nicaragua en julio de 2025, estableciendo como fecha efectiva de finalización el 8 de septiembre de ese año.

La cancelación del TPS y el endurecimiento de los controles migratorios en Estados Unidos afecta a opositores, activistas y periodistas nicaragüenses, expuestos ahora a detenciones del ICE y a un eventual riesgo de deportación hacia Nicaragua.

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Durante el último mes, Miami y el sur de Florida han mantenido una intensa actividad de ICE, dentro del aumento nacional de detenciones migratorias.

Las autoridades han recurrido especialmente a operaciones discretas y a la colaboración con policías estatales y locales mediante acuerdos 287(g), más que a grandes redadas públicas.

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El Servicio de Inmigración y Aduanas (ICE) arrestó al periodista nicaragüense Foto: Colprensa

Florida registró cerca de 20.000 detenciones en julio, aunque esa cifra corresponde al estado, no exclusivamente a Miami.

En Miami, organizaciones migrantes denuncian creciente temor, especialmente entre venezolanos y personas con solicitudes de asilo pendientes.