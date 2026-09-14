EE. UU. autoriza nuevas operaciones de empresas estadounidenses con PDVSA, pero mantiene las sanciones

El Departamento del Tesoro de Estados Unidos emitió una nueva licencia que autoriza determinadas operaciones de empresas estadounidenses con Petróleos de Venezuela S.A. (PDVSA) y sus filiales, en una decisión que amplía el margen de acción para negocios vinculados al sector energético venezolano, aunque sin eliminar el régimen de sanciones que Washington mantiene sobre el país.

La medida quedó consignada en la Licencia General 52C, publicada por la Oficina de Control de Activos Extranjeros (Ofac), organismo encargado de administrar las sanciones económicas de Estados Unidos. El documento autoriza transacciones que hasta ahora estaban restringidas por órdenes ejecutivas emitidas contra PDVSA y entidades controladas por la estatal venezolana.

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Sin embargo, la licencia deja claro que no se trata de un levantamiento general de las sanciones. El texto mantiene múltiples limitaciones y establece condiciones específicas para que las operaciones puedan realizarse. Entre ellas figura que cualquier disputa contractual relacionada con acuerdos suscritos con PDVSA deberá resolverse en jurisdicciones como Estados Unidos, Reino Unido, Francia o Singapur.

El Departamento del Tesoro de Estados Unidos anunció la medida esta tarde. Foto: Departamento del Tesoro de Estados Unidos.

Además, los pagos que normalmente serían dirigidos a personas o entidades bloqueadas no podrán entregarse directamente. Según el documento, esos recursos deberán depositarse en fondos o cuentas determinadas por el Departamento del Tesoro estadounidense. Esta condición busca mantener el control sobre los flujos financieros vinculados al sector petrolero venezolano.

La licencia también contempla reglas para operaciones relacionadas con la venta, exportación y comercialización de petróleo y productos petroquímicos venezolanos hacia terceros países. No obstante, continúan prohibidas determinadas transacciones vinculadas con deuda, bonos o participaciones accionarias relacionadas con PDVSA y otros activos estratégicos venezolanos.

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La decisión representa un nuevo paso dentro del proceso de flexibilización parcial de restricciones que Washington ha aplicado sobre el sector petrolero venezolano durante 2026. En marzo, el Tesoro estadounidense ya había emitido una autorización amplia para que empresas estadounidenses pudieran realizar negocios con PDVSA, argumentando que la medida podía contribuir a incrementar la producción petrolera y ampliar la oferta disponible en los mercados internacionales.

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Se sabe que la Licencia General 52 y sus posteriores modificaciones permiten a compañías estadounidenses participar en actividades relacionadas con la exploración, producción, exportación y comercialización de hidrocarburos venezolanos, siempre bajo las condiciones establecidas por Ofac y sus restricciones.

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La publicación de la nueva licencia se produce además en momentos en que la administración estadounidense ha venido adoptando decisiones relacionadas con activos venezolanos en el exterior, incluidos movimientos regulatorios sobre Citgo, la principal filial de PDVSA en Estados Unidos.