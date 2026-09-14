Donald Trump responde si habrá un posible encuentro con Delcy Rodríguez en Nueva York

En medio de un viaje en el avión presidencial, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, fue consultado por la posibilidad de encontrarse con la presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, en Nueva York.

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La pregunta realizada por los periodistas que viajaban con el jefe de Estado estadounidense está relacionada con los rumores sobre una eventual participación de Delcy Rodríguez en la Asamblea General de la ONU, que se realizará la próxima semana en Nueva York.

“Tal vez, sí, bueno, ahora ya tenemos el petróleo. Estamos recibiendo millones de barriles de petróleo al mes”, respondió Trump sobre la posibilidad de encontrarse con la presidenta interina de Venezuela en Manhattan.

Q: Will you be meeting with Delcy Rodriguez to talk about the oil?



Trump: I may be… Well, we have the oil now. pic.twitter.com/GNO1WepNF2 — Acyn (@Acyn) September 13, 2026

La Asamblea General de la ONU es el principal órgano representativo de las Naciones Unidas. Está formada por 193 Estados miembros, cada uno con un voto, y sirve para debatir asuntos internacionales como la paz, la seguridad, los derechos humanos, el cambio climático y el desarrollo.

Cada año, en septiembre, se celebra en Nueva York la Semana de Alto Nivel, que reúne a numerosos presidentes, primeros ministros y otros líderes mundiales.

Este año, el Debate General se celebrará del 22 al 26 de septiembre y el 28 de septiembre. Es uno de los principales encuentros diplomáticos internacionales.

Asamblea General de la ONU Foto: AP

Cabe recordar que, a principios de este mes, el presidente Donald Trump consideró que Venezuela aún no está lista para celebrar elecciones, luego del derrocamiento del líder Nicolás Maduro en una intervención estadounidense el 3 de enero.

“Simplemente no me parece que no estén listos todavía. Sabes, es algo muy nuevo. Los sacamos de una dictadura y nos estamos llevando muy bien con el gobierno”, dijo Trump en referencia a la presidenta interina Delcy Rodríguez.

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Por su parte, Rodríguez aseguró que “habrá proceso electoral” en su país cuando esté preparado, a la par que ha dicho haber trabajado “sin descanso” para que ello ocurra “cuando corresponda”.

“He trabajado sin descanso para que Venezuela esté lista y preparada, cuando corresponda ir a su proceso electoral, que lo habrá”, dijo en una rueda de prensa en Caracas, junto al secretario de Energía de Estados Unidos, Chris Wright, en la cual ha insistido en que “habrá proceso electoral, pero en las condiciones en que Venezuela esté preparada”.

Donald Trump y Delcy Rodríguez. Foto: Getty Images Montaje: Semana

En esa misma comparecencia ante los medios, la presidenta interina de Miraflores ha insistido en que en Venezuela “hay una Constitución y un sistema electoral y democrático previsto en la Constitución”, y precisó que, si bien ella no fija fecha, sí puede decir que ha trabajado “sin descanso” desde que asumió la Presidencia en funciones.