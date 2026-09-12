Donald Trump asegura que conflicto entre Argentina y Reino Unido por las Malvinas sería un “desastre”

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo este sábado que un conflicto entre Argentina y Reino Unido por las Islas Malvinas sería un “desastre”, pero aseguró que si se llegara a ese punto lo llamarían y sería capaz de resolverlo.

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Argentina y Reino Unido se disputan la soberanía del archipiélago austral que los llevó a una guerra en 1982 que se saldó con la rendición del gobierno dictatorial argentino.

Semanas atrás, Trump dijo que no descarta reconsiderar la neutralidad de su país sobre el diferendo binacional.

Las Malvinas son “muy interesantes”, pero Reino Unido tiene en la actualidad “un pequeño problema con la inmigración. Tienen un pequeño problema con la energía (...) no sé si van a estar dispuestos a viajar tan lejos”, para reactivar un conflicto en Malvinas, dijo a periodistas el mandatario estadounidense en su visita a Dublín.

“Estoy seguro de que me llamarán para intervenir en ese potencial desastre (...) si lo hacen, probablemente podré arreglarlo”, aseguró el republicano.

La semana pasada, el presidente argentino Javier Milei reflotó un proyecto para instalar una Base Naval Integrada de su país en el Canal de Beagle, en el extremo sur. El anuncio de Milei se dio en el marco del rechazo argentino al proyecto petrolero británico “Sea Lion”, cerca de Malvinas.

En una escalada en la disputa retórica por la soberanía de Malvinas, el gobierno argentino denunció penalmente el martes a empresas vinculadas a la israelí Navitas por realizar bajo licencia británica la exploración hidrocarburífera en la cuenca norte de las islas.

La guerra de Malvinas culminó con victoria británica sobre una Argentina gobernada por el dictador Leopoldo Galtieri tras 74 días de combates que dejaron 649 argentinos y 255 británicos muertos.

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La semana pasada, el presidente Javier Milei reflotó el proyecto tras años de postergaciones al anunciar que va a “endurecer las sanciones y penas” contra la explotación petrolera en las islas Malvinas, bajo control británico y cuya soberanía reclama Argentina.

Milei prometió además avanzar con una base destinada a reforzar la proyección argentina hacia la Antártida, en una zona próxima a los pasos que conectan los océanos Atlántico y Pacífico y que también concentra un creciente interés de Estados Unidos y China.

Milei habló en el marco del rechazo argentino al proyecto petrolero británico “Sea Lion” cerca de Malvinas, días después de que su par estadounidense, Donald Trump, no descartara reconsiderar la neutralidad de su país sobre el diferendo por Malvinas.

El presidente Javier Milei prometió avanzar con una base destinada a reforzar la proyección argentina hacia la Antártida. Foto: AP Photo/Matias Delacroix

Pero el futuro complejo militar es, por ahora, un piso de cemento de 2.500 metros cuadrados en un predio de 38 hectáreas sin acceso público.

Se encuentra cerca del aeropuerto y a unos 5 Km del centro de Ushuaia, capital de la gélida y ventosa provincia de Tierra del Fuego en el extremo sur de Argentina.

Su piedra fundamental fue colocada en 2022 por el gobierno de Alberto Fernández. Desde entonces solo se realizaron las fundaciones y una platea de hormigón que representan el 9,13% del total de la obra, según información oficial.

“El objetivo central sería consolidar esa presencia antártica”, estima Daniel Guzmán, excombatiente de la guerra que libraron Argentina y Gran Bretaña por las Malvinas en 1982 y analista de temas internacionales.

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“No solo sería una base de buques y aviones para patrullar la zona, sino que tendría capacidad para prestar servicios a otras armadas”, explicó a AFP.

También los habitantes de Ushuaia ven una oportunidad. “Por alguna razón tenemos ahora los ojos del mundo mirando esta zona”, dijo a AFP Rubén Rafael, un médico de 69 años.

*Con información de AFP