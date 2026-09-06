Fuerte incendio en un restaurante en Buenos Aires, Argentina: 50 personas tuvieron que ser evacuadas

Este domingo, 6 de septiembre, alrededor de las 6:00 p.m., hora local, se registró un incendio en el reconocido restaurante Siga La Vaca, situado en la avenida Alicia Moreau, en Puerto Madero.

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A raíz del incidente, aproximadamente 50 personas debieron ser evacuadas del establecimiento, mientras que dos hombres recibieron atención por parte del Sistema de Atención Médica de Emergencia (SAME).

De acuerdo con información proporcionada por fuentes del SAME al diario La Nación, las llamas se habrían originado en el área destinada a la parrilla.

Tremendo incendio en un restaurante en Puerto Madero pic.twitter.com/bfSwhJFpbo — E͢s͢t͢e͢f͢i͢ B͢e͢ra͢rd͢i͢ (@estefiberardi) September 6, 2026

Debido a la rápida propagación del fuego, los clientes y trabajadores del restaurante procedieron a desalojar el lugar de manera preventiva, mientras los Bomberos intervenían para contener y extinguir el incendio.

Los dos hombres que recibieron asistencia médica eran mayores de edad y fueron evaluados en el mismo lugar mientras se desarrollaban las labores para controlar el incendio.

Según los datos disponibles, ninguno de ellos requirió ser trasladado a un centro hospitalario.

Para atender la emergencia se desplegó un dispositivo sanitario integrado por cinco unidades del Sistema de Atención Médica de Emergencia (SAME).

🇦🇷 #AHORA | Fuego en un restaurant de Puerto Madero en Buenos Aires, Argentina. Hay más de 50 evacuados. pic.twitter.com/gUuHV7Nydu — Mundo en Conflicto 🌎 (@MundoEConflicto) September 6, 2026

Finalmente, el incendio logró ser controlado alrededor de las 6:30 p. m., tras lo cual se llevaron a cabo las tareas correspondientes para completar el operativo.

Con distintas sucursales distribuidas por Buenos Aires, “Siga la Vaca” se ha consolidado como uno de los restaurantes de parrilla libre más conocidos de la ciudad.

Entre sus establecimientos, el ubicado en Puerto Madero destaca por su concurrencia, debido a su privilegiada ubicación frente al dique y al importante movimiento de clientes que suele registrar, particularmente los fines de semana.