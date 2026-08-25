Así es la París de América, una ciudad que enamora por su arquitectura, historia y riqueza cultural

Una de las principales ciudades de Latinoamérica es Buenos Aires, capital de Argentina. Con más de tres millones de habitantes, esta urbe se encuentra a orillas del Río de la Plata y se caracteriza por su gran riqueza cultural, su intensa vida artística y gastronómica, y su arquitectura de influencia europea. Por este último aspecto es llamada la París de Latinoamérica.

Las seis mejores ciudades de Sudamérica para visitar en 2026, según ‘Time Out’: dos están en Colombia

De acuerdo con la Fundación La Riviere, esto se debe, en parte, a que en el inicio del siglo XX se construyeron en varios barrios de la ciudad, principalmente de clase alta, como Recoleta, Retiro y Palermo, varias casas y mansiones inspiradas en el clasicismo francés y otros estilos arquitectónicos de Europa.

Además, en ese periodo, el país sudamericano tuvo un gran crecimiento económico y, por ello, experimentó una migración del viejo continente, especialmente de países como España e Italia. Se estima que para la segunda década del siglo XX una gran parte de los habitantes de la ciudad había nacido en el exterior. Esto también fue clave para que Buenos Aires se considerara una ciudad cosmopolita.

Principales sitios de interés

Entre los lugares imperdibles de visitar en Buenos Aires se encuentra la Plaza de Mayo, el centro político de la ciudad.

Bandera argentina ondeando sobre la Plaza de Mayo en Buenos Aires. Foto: Getty Images

En ella se encuentran la Casa Rosada, sede del gobierno del país, el Museo del Cabildo y la Catedral Metropolitana.

La avenida de Mayo, en su conexión con el Congreso, es otro sitio imperdible. “A lo largo del recorrido encontrará cafés históricos, edificios de estilo europeo y librerías tradicionales”, describe JetSmart en una reseña en su portal web.

Entre los barrios más destacados está La Boca, uno de los más visitados y fotografiados de la ciudad, por sus casas de colores y artistas callejeros. En él se encuentra también La Bombonera, el estadio del equipo de fútbol Boca Juniors, uno de los más populares de la región.

Otro barrio que resalta es Palermo, especialmente sus zonas Soho y Hollywood. “Es un paraíso del arte callejero. Murales gigantes y coloridos convierten cada paseo en una galería abierta. Sus plazas como Serrano y Armenia son el corazón social del barrio, con ferias y artistas que llenan el aire de música”, señala Assist Card en otra reseña.

Buenos Aires, Argentina. Foto: adobestock

Puerto Madero es otra parada obligatoria. Combina arquitectura tradicional y moderna, y se encuentra a orillas del Río de la Plata. Uno de sus principales atractivos es el Puente de la Mujer, construido a inicios del siglo XXI.

La ciudad latinoamericana reconocida como la mejor del mundo para comer en 2026

El barrio de Recoleta es, igualmente, encantador gracias a espacios como la librería Ateneo Grand Splendid, considerada una de las más bellas del mundo; el Cementerio de la Recoleta, lugar donde se encuentran restos de personajes ilustres del país; y los museos de Bellas Artes y de Arte Latinoamericano (Malba).