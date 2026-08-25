Los encantos del ‘pueblo alemán de Colombia’, destino de gran riqueza natural e histórica

En Colombia varios municipios son reconocidos por tener ascendencia europea debido a los procesos migratorios que se registraron desde la época colonial. La llegada de los españoles a partir del siglo XVI dejó una importante huella en la población, la arquitectura, las tradiciones y el idioma.

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De igual forma, en los siglos XIX y XX también arribaron inmigrantes de países como Alemania, Italia, Francia, Inglaterra y Portugal, quienes se establecieron en determinadas regiones del país.

Uno de los territorios al que llegaron inmigrantes europeos fue Santander y particularmente uno de los municipios en los que hay huella de los mismos es en Zapatoca, por lo que se le conoce como el ‘pueblo alemán de Colombia’.

Este es uno de los pueblos más llamativos de Santander. Foto: Cortesía - Facebook: Alcaldía de Zapatoca

Allí comerciantes y colonos europeos llegaron por las oportunidades participaron en actividades como el intercambio de productos y el desarrollo de negocios. Esta presencia ocasionó que se mantengan algunas costumbres y haya un impacto en la identidad de la población.

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Sin embargo, el apodo no significa que Zapatoca haya sido fundada por alemanes ni que la mayoría de sus habitantes tengan ese origen. La denominación está relacionada principalmente con la influencia cultural y la presencia histórica de estos inmigrantes que se mezcló con las tradiciones locales y contribuyó a darle a Zapatoca algunas características que todavía forman parte de su atractivo turístico.

Sitios de interés

A este municipio santandereano, uno de los mas reconocidos de Santander y reconocido por la ONU Turismo como uno de los más lindos del mundo de acuerdo con los Best Tourism Villages, también se le conoce como la ‘ciudad del clima de seda’.

Zapatoca, Santander, fue reconocido por la OMT como uno de los más lindos del mundo en los Best Villages Tourims. Foto: Getty Images/iStockphoto

Según la información oficial, este destino se caracteriza por sus atractivos naturales y culturales, además de contar con una temperatura promedio de 20 grados centígrados.

Zapatoca les ofrece a los visitantes una amplia variedad de lugares para descubrir su riqueza natural, histórica y cultural. Entre sus principales atractivos se encuentran la Calle Lengerke, la Cueva del Nitro, el mirador Los Guanes, diferentes balnearios naturales y la Casa de Ejercicios, un espacio reconocido como parte del patrimonio cultural del municipio.

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De acuerdo con Best Tourism Villages, este pueblo santandereano posee un patrimonio geológico excepcional que la distingue no solo en Colombia, sino también en el continente.

El subsuelo de Zapatoca guarda una importante huella de la historia geológica del planeta. Sus formaciones rocosas conservan evidencias del Cretácico Inferior, correspondientes a los períodos Valanginiano y Hauteriviano, que permiten a los investigadores reconstruir las características del antiguo mar que cubrió esta zona de Colombia hace aproximadamente 135 millones de años.

Además, en este territorio se han encontrado fósiles de gran valor científico, algunos de ellos reconocidos por su singularidad a nivel mundial.