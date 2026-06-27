El pueblo de Santander nominado a ser uno de los más bellos del mundo; un paraíso para el turismo rural y de naturaleza

Santander es una región fascinante que combina paisajes naturales, pueblos con encanto, riqueza histórica y lindos lugares para el turismo de aventura. Allí es posible conocer el Cañón del Chicamocha, visitar municipios coloniales, practicar deportes extremos y disfrutar de una variada gastronomía.

Los encantos del municipio donde se come uno de los mejores mutes en Santander, destino perfecto para el ecoturismo

Este departamento cuenta con 87 municipios y uno de ellos acaba de ser nominado por el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo para participar de los Best Tourism Villages 2026, que realiza la ONU Turismo, con el fin de escoger los destinos más lindos e ideales para hacer turismo rural en el mundo.

Se trata de El Peñón, un territorio que ofrece una experiencia auténtica, donde la naturaleza y la tranquilidad rural son los protagonistas. Se caracteriza por sus cuevas y cavernas, y por la posibilidad que les brinda a los turistas de realizar turismo de aventura y de naturaleza.

Este lugar santandereano es reconocido por sus impresionantes paisajes naturales, senderos ecológicos y miradores que permiten a los visitantes vivir experiencias únicas.

El Bosque de Pandora es propicio para vivir una experiencia única. Foto: Página Bosque de Pandora- Geoparque/API

Los encantos del Bosque de Pandora

Uno de sus principales atractivos es el Bosque de Pandora, escenario que les permite a los turistas adentrarse en cuevas, cavernas y senderos que brindan la posibilidad de vivir una experiencia única y cargada de adrenalina.

Apodado el “Avatar colombiano”, este destino sorprende por sus lindos paisajes, donde imponentes formaciones rocosas emergen entre frondosos bosques, creando un entorno que recuerda a los escenarios de una película de ciencia ficción.

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Este geoparque privado reúne una gran diversidad de ecosistemas, estructuras geológicas y una abundante flora y fauna, por lo que se ha convertido en uno de los destinos más fascinantes para quienes buscan experiencias de ecoturismo, senderismo y contacto directo con la naturaleza.

Bosques de Pandora es ideal para la exploración de cavernas, como la Cueva Santuario y la de Los Carracos. Esta última se caracteriza por ser una gran formación subterránea que evidencia la rica geología de la región.

Mirador las Bromelias, en el municipio de El Peñón, Santander. Foto: Captura de Pantalla Google Maps del mirador Las Bromelias

Otros sitios de interés

Sin embargo, este no es el único atractivo de este destino santandereano. En sus tierras también hay varios miradores naturales desde donde es posible admirar la inmensidad de sus montañas, bosques y paisajes. Estos espacios son ideales para contemplar la belleza del municipio, disfrutar del aire puro y capturar fotografías espectaculares.

Entre los sitios para visitar se encuentran el Mirador Cerro de Panamá y el Mirador Las Bromelias, dos lugares privilegiados para apreciar el entorno natural y vivir momentos de tranquilidad en contacto con la naturaleza.

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De igual forma, este municipio ofrece senderos para realizar caminatas, los cuales atraviesan bosques y formaciones rocosas, permitiendo conocer de cerca la biodiversidad y los paisajes que caracterizan esta región.

Por ejemplo, los turistas pueden visitar el sendero Laberinto de los Gigantes, famoso por sus impresionantes formaciones naturales, y el sendero Bosques de Pandora, un recorrido rodeado de exuberante vegetación que invita a explorar este fascinante rincón del municipio.