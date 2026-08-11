Colombia es un país con diversidad de lugares para conocer, muchos de los cuales son ideales para pasar momentos tranquilos. En su territorio ofrece montañas, valles, selvas, costas, ríos y pequeños pueblos, muchos de ellos alejados de los grandes centros urbanos.

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A lo largo y ancho de sus tierras hay lugares que conservan tradiciones, paisajes rurales y municipios con poca población, que se convierten en alternativas para quienes buscan desconectarse, descansar y disfrutar del entorno.

Una de esas múltiples opciones, lejos de las multitudes, se encuentra en Santander. Se caracteriza por ser un lugar pequeño, alejado del ruido, pero con grandes encantos que vale la pena conocer.

Hablamos de Jordán, un lindo rincón ubicado en la provincia de Guanentá, ubicado a unos 80 kilómetros de Bucaramanga, al que se le conoce como el “pueblo fantasma”, debido a que el número de personas que allí habitan es muy pequeño.

Iglesia de Jordán, Santander. Foto: Katterine Dimas.

En su casco urbano hay menos de cien habitantes y una de sus particularidades es que en las calles no se ven grandes comercios, droguerías, supermercados ni una plaza de mercado. Tampoco hay cementerio, ni hospital y menos hoteles para hospedarse, ni un centro médico.

Precisamente esa ausencia de infraestructura y el reducido número de habitantes hacen de este pequeño municipio santandereano un lugar singular y muy especial, donde la vida transcurre con mucha calma y lejos del bullicio y las cosas que generan estrés.

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Jordán está enclavado en el cañón del río Chicamocha, rodeado de paisajes naturales y montañas que ofrecen lindas vistas. Para quienes desean pasar la noche, una de las pocas alternativas disponibles es la Posada del Caminante, una antigua casona que ofrece un espacio sencillo para descansar.

Sitios de interés

Uno de los lugares más representativos de este municipio es el puente Lenguerke, una construcción que atraviesa el río Chicamocha, fue levantada en 1864 y forma parte de la ruta histórica por la que pasó el libertador Simón Bolívar.

El puente Lengerke fue construido en 1864. Foto: Katterine Dimas.

En el casco urbano, el parque principal es uno de los sitios que merece una visita. Es un lugar sencillo y tranquilo, ideal para sentarse bajo la sombra de los árboles, disfrutar de la brisa y observar el pausado ritmo de vida de sus habitantes.

Para quienes disfrutan de la naturaleza, en las zonas altas existen varios miradores desde los cuales se pueden contemplar amplias panorámicas del cañón del Chicamocha. Además, varios de estos espacios se encuentran en medio de tradicionales fincas de la región.

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Su fauna y flora convierten al municipio en un escenario apropiado para actividades como senderismo, avistamiento de aves y recorridos de naturaleza. Para quienes buscan un destino diferente, silencioso y alejado de los circuitos turísticos convencionales, este pequeño rincón de Santander ofrece precisamente eso: la posibilidad de desconectarse.