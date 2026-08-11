Cuatro hoteles de Colombia brillaron y fueron reconocidos entre los mejores de Centroamérica y Sudamérica

Cuatro hoteles colombianos quedaron entre los mejores de Centro y Sudamérica según los World’s Best Awards 2026 de la reconocida revista Travel + Leisure. El reconocimiento destacó la oferta hotelera del país y puso nuevamente a ciudades como Bogotá y Cartagena en el radar del turismo internacional.

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La clasificación se llevó a cabo con votaciones de miles de viajeros. En esta oportunidad, W Bogotá fue el colombiano mejor ubicado. Este hotel ocupó el sexto lugar regional y lideró el ranking nacional. La propiedad recibió una calificación muy destacada en esta edición anual, y con ese resultado, aseguró su presencia en la cadena hotelera de lujo.

El listado regional fue encabezado por Sofitel Legend Casco Viejo. El hotel de Ciudad de Panamá lideró la clasificación regional. Después aparecieron Hotel Fasano Rio de Janeiro, de Brasil, y Miraflores Park, A Belmond Hotel, y Monasterio, A Belmond Hotel. También quedó Hotel La Compañía Casco Antiguo, de Panamá.

El Hotel W de Bogotá está inspirado en la Leyenda del Dorado, que se refleja en cada uno de los detalles de cada rincón. Foto: Marriot International

La presencia colombiana no terminó en W Bogotá, pues hubo tres establecimientos más dentro de los puestos destacados del listado regional.

Four Seasons Hotel Casa Medina Bogotá quedó en octavo lugar, dejando a la capital colombiana nuevamente como una de las grandes protagonistas nacionales. En décimo puesto apareció Grand Hyatt Bogotá. El cuarto colombiano fue Sofitel Legend Santa Clara Cartagena, decimocuarto. Algo que llamó la atención fue la variedad de ciudades representadas.

Bogotá aportó tres hoteles, mientras Cartagena sumó otro reconocimiento regional. Para Travel + Leisure, los premios se basan en opiniones directas. Los viajeros evalúan factores como el servicio, instalaciones, diseño, gastronomía y experiencia general. La encuesta también incluye hoteles, resorts, destinos, aerolíneas y cruceros.

En 2026, más de 207.000 lectores participaron en la votación y, según la revista, se emitieron 661.000 votos durante la encuesta. La cifra refleja interés por comparar experiencias de viaje internacionales.

En Colombia, este reconocimiento también refuerza la imagen del país. Además, muestra que Bogotá puede competir con grandes capitales turísticas. La ciudad sumó tres hoteles entre posiciones altas del listado. Cartagena, por su parte, mantuvo presencia con Santa Clara entre los establecimientos mejor valorados por los lectores de la revista.

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La apuesta por el lujo no se queda únicamente en el hospedaje. La propuesta también combina diseño contemporáneo, gastronomía, bienestar y experiencias. Busca ofrecer estadías personalizadas para distintos tipos de viajeros internacionales. Esa mezcla explica parte del atractivo de estas propiedades colombianas. El ranking representa además la oportunidad para que Colombia aparezca más en la oferta turística.