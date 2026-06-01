Reconocida empresa dejará de operar hoteles en Cuba: estos serán los alojamientos afectados

Iberostar Cuba Hotels & Resorts se ha desvinculado de Gaviota, la cadena hotelera controlada por el Grupo de Administración Empresarial, S.A. (Gaesa), después de que esta última entidad haya sido puesta en el punto de mira del Gobierno estadounidense por ser propiedad de las Fuerzas Armadas de Cuba.

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La retirada de la empresa compañía española, anunciada a través del touroperador argentino ‘Sudameria’, afectará a 12 hoteles y ha cobrado plenos efectos este mismo lunes 1 de junio.

Los alojamientos afectados son Iberostar Grand Packard, Iberostar Selection Ensenachos, Iberostar Coral Ensenachos, Iberostar Selection Holguín, Iberostar Coral Holguín, Iberostar Selection Esmeralda, Iberostar Coral Esmeralda, Iberostar Selection La Habana, Iberostar Origin Bella Vista Varadero, Iberostar Origin Laguna Azul, Iberostar Origin Playa Pilar e Iberostar Origin Playa Alameda.

Edificio del Hotel Iberostar en Varadero, Cuba detrás de palmeras Foto: Getty Images

Iberostar mantendrá su presencia en Cuba a través de establecimientos cuya contraparte estatal pertenece a otros grupos turísticos no vinculados al Ejército, entre ellos Cubanacán y Gran Caribe.

“Como parte de un proceso de adaptación al entorno regulatorio internacional y con el propósito de preservar los estándares de calidad, cumplimiento y gestión que distinguen a la compañía, Iberostar Cuba Hotels & Resorts ha informado que dejará de operar y comercializar un grupo de hoteles en Cuba a partir del 1 de junio de 2026”, ha explicado el comunicado.

“A partir del 1 de junio de 2026, estos establecimientos dejarán de ser gestionados, comercializados o promocionados bajo la marca Iberostar. En consecuencia, cualquier referencia a Iberostar Cuba Hotels & Resorts asociada a dichos hoteles quedará sin efecto desde esa fecha”, dice el texto.

Iberostar dejaría de operar en hoteles en Cuba Foto: FB: Iberostar Cuba Hotels & Resorts/IberostarCuba

La Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) de Estados Unidos había fijado el 5 de junio como fecha límite para que las empresas extranjeras abandonaran toda relación con Gaesa, so pena de ser sancionadas por la Administración Trump.

Por otro lado, la cadena hotelera canadiense Blue Diamond anunció que deja de operar en Cuba “con efecto inmediato”, en momentos en que la isla de gobierno comunista enfrenta una presión creciente de Estados Unidos, según un comunicado transmitido el lunes a la AFP.

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El grupo gestionaba 62 establecimientos, todos en asociación con el gobierno, bajo 10 marcas diferentes, pero no posee instalaciones propias en Cuba.

“Debido a las continuas limitaciones operativas y a las condiciones del mercado, Blue Diamond Resorts Cuba cesa sus operaciones”, dijo un comunicado enviado por Duval Communications, una firma con sede en Montreal que representa a Blue Diamond.

Zona turística en La Habana Foto: Getty Images

El 1 de mayo, el presidente estadounidense, Donald Trump, firmó un decreto con un nuevo paquete de sanciones que amenaza en particular las actividades de empresas extranjeras que colaboran con el Estado cubano.