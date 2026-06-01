Hawái: El volcán Kilauea entra en erupción y captan en video las impresionantes imágenes

El episodio 48 de la erupción en curso del volcán Kīlauea, que comenzó antes del amanecer de esta mañana, terminó a la 1:37 pm del lunes, 1 de junio, después de nueve horas de emisión continua, según una actualización de esta tarde del Observatorio de Volcanes de Hawái.

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Según una publicación en X, el Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS) informó que la erupción se estaba produciendo dentro de la caldera de la cumbre del Kīlauea, en el Parque Nacional de los Volcanes de Hawái.

Los visitantes del Parque Nacional de los Volcanes de Hawái pudieron observar de cerca la actividad volcánica mientras la lava brotaba y fluía.

🌋Kīlauea eruption episode 48 summary - a historic new record for Kīlauea!



Episode 48 of the Kīlauea summit eruption in Hawai‘i Volcanoes National Park stopped at 1:37 pm HST June 1 after 9 hours of lava fountaining. This eruption has now surpassed the number of fountaining… pic.twitter.com/2UxGDJeF8z — USGS Volcanoes🌋 (@USGSVolcanoes) June 2, 2026

El Servicio Meteorológico Nacional ha emitido un aviso por caída de ceniza en la zona.

“Los episodios de formación de fuentes de ceniza suelen durar 12 horas o menos, pero la ceniza puede permanecer en el aire durante más tiempo dependiendo del viento y las condiciones meteorológicas”, dijo el USGS en una publicación en redes sociales.

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A las 5:07 a. m. (hora de Hawái), el USGS informó que los chorros de agua que salían del cráter norte habían alcanzado una altura de aproximadamente 100 metros.

El temblor volcánico también continuó aumentando, lo que indicaba que la erupción seguía intensificándose.

🌋 ¡El Kīlauea Volcano vuelve a entrar en erupción con su episodio 48 en Hawaii, USA ! La actividad volcánica mantiene en alerta a la isla, con flujo de lava y gran atención mediática.

¿Crees que este tipo de fenómenos afecta el turismo en Hawái? pic.twitter.com/ZojqPsKN60 — Cadena USAᅠᅠᅠᅠᅠᅠᅠᅠᅠᅠᅠᅠᅠᅠᅠᅠᅠᅠᅠᅠᅠᅠᅠᅠᅠᅠᅠᅠᅠᅠᅠᅠᅠᅠᅠᅠ (@CadenaUSA) June 1, 2026

El Observatorio de Volcanes de Hawái informó que también cayeron fragmentos de roca o material sólido expulsado por el volcán sobre la autopista 11, cerca y al oeste del campamento de Nāmakanipaio, entre los marcadores de milla 32 y 34.

“Se han encontrado cenizas finas y cabellos de Pele en Volcano Village, Mauna Loa Estates y Ohia Estates, al noreste del Parque Nacional de los Volcanes de Hawái”, señaló el Observatorio.

“No se ha detectado dióxido de azufre en esta caída de tefra”, declaró el Observatorio Meteorológico de Estados Unidos (USGS HVO). “Los datos satelitales muestran que la mayor parte del gas se dispersa en la columna de lava”, anotó.

🌋 🔥 El volcán más activo de Hawái genera una brillante "fuente de lava"



📹 El volcán Kīlauea entró en erupción, lanzando lava con una altura de hasta 200 metros desde una de sus chimeneas. La actividad volcánica llevó a las autoridades a emitir avisos por posible caída de… pic.twitter.com/AeJOSK0wjD — Sputnik Mundo (@SputnikMundo) June 1, 2026

A las 6:00 a.m. las fuentes de lava del cráter alcanzaban alturas de entre 500 y 650 pies sobre el cráter.

“La columna de humo de esta erupción alcanza actualmente los 24 000 pies sobre el nivel del mar”, escribió el Observatorio Volcánico de Hawái del USGS en un aviso de actividad volcánica emitido justo antes de las 6:00 a.m. hora local.

“El Servicio Meteorológico Nacional indica que los vientos provienen del sur a una altitud de entre 10 mil y 20 mil pies sobre el nivel del mar y podrían dispersar la tefra hacia el norte”, agregó el comunicado.