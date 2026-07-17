El FMI libera 346 millones de dólares a Venezuela para plan de reconstrucción tras terremoto

Venezuela accedió a 346 millones de dólares del Fondo Monetario Internacional que el organismo tenía bloqueados, para destinarlos a la reconstrucción de las zonas afectadas por los terremotos del 24 de junio, informó el viernes la presidenta encargada, Delcy Rodríguez.

Cifra de muertos tras potentes terremotos en Venezuela supera los 5.000. El panorama es desolador

Venezuela tiene en el Fondo 3.568 millones en Derechos Especiales de Giro (DEG) que equivalen a 5.100 millones de dólares, aproximadamente, los cuales permanecían bloqueados por el no reconocimiento del organismo a Nicolás Maduro como presidente.

“Tras el devastador doblete sísmico que afectó a nuestro país, Venezuela accedió inicialmente a USD $346 millones de sus recursos propios en el Fondo Monetario Internacional”, dijo Rodríguez en un comunicado publicado en Telegram.

Tras el devastador doblete sísmico que afectó a nuestro país, Venezuela accedió inicialmente a US$346 millones de sus propios recursos en el Fondo Monetario Internacional (FMI), que serán destinados al proceso de recuperación y reconstrucción después de la tragedia. Esto… pic.twitter.com/vBqY0anrPZ — Miraflores Al Momento (@MirafloresAM) July 17, 2026

“Esto permitirá apoyar a las familias afectadas en vivienda, infraestructura, servicios públicos esenciales, entre otros requerimientos”, agregó.

El FMI y el Banco Mundial anunciaron en abril la reanudación de sus relaciones con Venezuela, congeladas desde 2019, luego que Estados Unidos derrocara a Maduro en una incursión militar en enero.

Delcy Rodríguez responde a sugerencia de Trump para que Venezuela sea el estado 51 de EE. UU.

Rodríguez, que era vicepresidenta de Maduro, gobierna bajo fuerte presión de Estados Unidos y ha emprendido reformas de leyes para permitir la inversión privada en sectores como el petróleo, la minería y el gas.

El vicepresidente de Economía y Finanzas venezolano, Calixto Ortega Sánchez, se reunió con la directora gerente del FMI, Kristalina Georgieva, a finales de mayo.

Kristalina Georgieva Foto: afp

La última vez que las autoridades monetarias y financieras venezolanas se reunieron formalmente con una misión del FMI fue en 2004.

El presidente de la Asamblea Nacional de Venezuela, Jorge Rodríguez, ha elevado este viernes a más de 5.000 el número de fallecidos por cuenta de los devastadores terremotos que sacudieron al país el pasado 24 de junio, mientras que el saldo de heridos se mantiene en 16.740 personas.

Actualmente, permanecen en el terreno un total de 2.278 rescatistas internacionales, cifra inferior a los 2.408 contabilizados en la jornada anterior.

La cifra de fallecidos por los dos sismos que sacudieron Venezuela el 24 de junio sigue en aumento Foto: AFP

No obstante, la cifra de voluntarios sí que ha experimentado una subida, pasando de 31.315 personas a 31.745 personas.