Donald Trump se refiere a Leo Messi a pocos días de la final del Mundial 2026 y su declaración se vuelve viral

El presidente de Estados Unido, Donald Trump, elogió los récords registrados por el Mundial de fútbol que Estados Unidos organiza junto a Canadá y México, en materia de asistencia a los partidos, ingresos y seguimiento internacional del campeonato, antes de desear suerte a España y Argentina de cara a la final del domingo.

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“Todos los estadios estuvieron completamente llenos, el ambiente fue extraordinario. Aficionados de 200 países asistieron a 104 partidos disputados en 16 ciudades de Norteamérica”, dijo en una rueda de prensa desde Nueva York junto al presidente de la FIFA, Gianni Infantino, para recalcar que “más de 6,5 millones de asistentes” acudieron a los partidos.

“Este ha sido, con diferencia, el torneo con mayor asistencia de la historia. Y me refiero a la historia de todos los deportes”, ha dicho para poner de manifiesto que Estados Unidos ha recaudado una cifra récord de 19,2 billones de dólares en el contexto del torneo, que según ha reivindicado ha dejado una gran imagen entre los visitantes extranjeros.

“Es como tener muchos Super Bowls al mismo tiempo”. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, destacó lo que ha significado la Copa del Mundo para su país. “Esto realmente ha unido al mundo. La Copa Mundial de la FIFA 2026 ha roto casi todos los récords imaginables. Esta es,… pic.twitter.com/NGt6qu45J1 — BluRadio Colombia (@BluRadioCo) July 17, 2026

“Cuando suene el pitido final el domingo, cerca de 6.000 millones de espectadores habrán visto este Mundial. Será un récord por un margen enorme”, ha señalado el jefe de la Casa Blanca.

Trump ha incidido en que ha visto “cosas realmente impresionantes” durante la celebración del Mundial de fútbol, que ha descrito como el “evento deportivo más exitoso” de la historia.

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“Para poner en perspectiva nuestros preparativos, este torneo récord ha supuesto un desafío logístico equivalente a organizar 78 Super Bowls de la NFL en menos de dos meses”, ha afirmado, haciendo un símil con el gran evento anual del fútbol americano.

Durante la rueda de prensa, Trump destacó a los aficionados escoceses, a los seguidores argentinos que alentaron a Leo Messi y el hat-trick logrado en el encuentro contra Argelia.

Trump on Messi:



Messi was well guarded, and all of a sudden he was standing on the right while the great player who had been guarding him was just standing there.



Messi kicked it, and that was the end of the game. pic.twitter.com/XtC4DYDNDM — Clash Report (@clashreport) July 17, 2026

“Si tuviéramos unos 10 millones de asientos más, venderíamos todas las entradas. ¡Está todo vendido! Nadie ha visto nada igual. Vi a Messi, y estaba bien marcado, y de repente está parado a la derecha... está tan bien marcado por un gran jugador y luego se mueve a la derecha, y el otro jugador simplemente se quedó parado”, dijo Trump.

En este sentido, ha destacado que las autoridades estadounidenses movilizaron recursos “de más de 50 departamentos y agencias federales, desplegamos todos los cuerpos de las fuerzas federales del orden para garantizar que los partidos fueran seguros, protegidos y exitosos”. “El resultado ha sido extraordinario”, dijo.

De España ha destacado que frustró el camino de Francia pese a que la selección gala parecía la favorita para hacerse con el torneo.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump. Foto: Getty Images

“Era el equipo favorito. Era el equipo que, creo, estaba ganando con mayor facilidad. Y entonces sucede algo”, ha indicado sobre Francia, antes de desear suerte a España y Argentina en la gran final.

Con información de Europa Press*