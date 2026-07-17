Trump responsabiliza a Canadá por la contaminación del aire causada por incendios forestales y amenaza con nuevos aranceles

El presidente Donald Trump arremetió contra Canadá este viernes por el impacto que ha tenido en Estados Unidos el humo de los incendios forestales en su país vecino, que han provocado alertas de calidad del aire antes de la final del Mundial 2026.

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“Estados Unidos está siendo invadido innecesariamente por aire sucio, contaminado e insalubre, cuya calidad es peligrosa y totalmente inaceptable”, escribió Trump en su plataforma Truth Social. Agregó que llamará al primer ministro canadiense, Mark Carney, para “saber qué van a hacer al respecto”.

🚨BREAKING: President Trump says Canada has failed to properly manage its forests, blames the country for wildfire smoke choking the U.S., and warns the economic costs will be added to Canada’s tariff bill. pic.twitter.com/428HPeReE1 — Rise Of Alberta (@RiseOfAlberta) July 17, 2026

Trump acusó a Canadá de actuar con “negligencia deliberada” al no realizar tareas básicas de gestión forestal y eliminación de residuos vegetales, una situación que, según afirmó, ha contribuido al incremento de incendios forestales y al deterioro de la calidad del aire que afecta al territorio estadounidense.

Asimismo, el mandatario estadounidense sostuvo que la falta de mantenimiento de los bosques canadienses ha provocado que humo y contaminación crucen la frontera, generando un impacto ambiental y económico para Estados Unidos. Aseveró que este fenómeno se ha convertido en un problema recurrente que cuesta “miles de millones de dólares” al país.

Posibles nuevos aranceles

Como respuesta, el mandatario anunció que el costo derivado de esa contaminación “debe añadirse, por necesidad”, a los aranceles que Canadá paga actualmente a Estados Unidos. Asimismo, indicó que tiene previsto comunicarse con el primer ministro canadiense para exigir explicaciones sobre las medidas que su Gobierno adoptará para enfrentar la situación.

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Trump también ha señalado que cualquier país que, según su gobierno, genere costos económicos para Estados Unidos mediante prácticas ambientales, comerciales o regulatorias podría enfrentar medidas adicionales.

Actualidad de los incendios

Más de 200 incendios forestales permanecen fuera de control este viernes en Canadá, sobre todo en la provincia de Ontario, y el humo que generan afecta a millones de personas en el noreste de Estados Unidos.

Según las últimas cifras del Centro Interinstitucional Canadiense de Incendios Forestales (CIFFC), 207 siniestros están fuera de control, de un total de 897 fuegos activos.

El humo de los incendios, arrastrado por los vientos, provocó una degradación extrema de la calidad del aire en Toronto, la ciudad más poblada de Canadá, y en el este de Estados Unidos.

De acuerdo con los datos recopilados por la empresa suiza IQAir, Detroit, Chicago y Washington figuraban entre las ciudades más contaminadas del mundo hacia las 5:00 p. m. del viernes.

La Estatua de la Libertad fue fotografiada desde el ferry de Staten Island mientras el humo de los incendios forestales cubría el cielo. Foto: AP Photo/Yuki Iwamura

Hasta ahora, la temporada de incendios ha sido mucho menos intensa que la de 2023, año récord, o la de 2025, pero la virulencia de las llamas se ha agravado de forma notable en la última semana.

Cerca de 2,8 millones de hectáreas han ardido desde principios de año, según los últimos datos oficiales del Gobierno federal. El viernes pasado, esta cifra era de casi 1,6 millones de hectáreas.

La situación es crítica en la provincia de Ontario (este), donde más de 80 incendios están fuera de control, precisó este viernes ante la prensa Doug Ford, jefe de Gobierno de la provincia.

Ontario pidió el jueves ayuda al Gobierno federal y cuenta con el apoyo de bomberos de otras provincias, entre ellas Alberta y Yukón.

Más de 80 aviones cisterna y helicópteros están desplegados en Ontario para combatir las llamas. Y otros 39 aparatos están listos para volar hacia zonas remotas, inaccesibles por carretera, con el fin de evacuar localidades donde residen principalmente comunidades indígenas.

*Con información de AFP.