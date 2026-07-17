Política

Petro reaccionó a decisión del Gobierno de EE. UU. de no sacarlo de la lista Clinton: contó algo que le dijo a Donald Trump

El mandatario colombiano defendió por completo su política antidrogas, que fue la razón por la que lo metieron en la lista Clinton.

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Redacción Semana
17 de julio de 2026 a las 8:01 a. m.
Presidente Gustavo Petro y su homólogo Donald Trump.
Presidente Gustavo Petro y su homólogo Donald Trump. Foto: AP, Presidencia, Adobe

El presidente Gustavo Petro reaccionó a la respuesta que entregó el Gobierno de Donald Trump sobre que en estos momentos no se ha valorado la posibilidad de sacar al jefe de Estado colombiano de la Lista Clinton.

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El subsecretario adjunto para América del Sur, Luis Méndez, fue quien comunicó esto en medio de una audiencia ante el Congreso y en la que también confirmó que la decisión de meter al mandatario allí estuvo motivada por las “fallidas políticas antinarcóticos“.

A través de su cuenta de X, Petro se pronunció para defender lo que ha sido su lucha contra las drogas durante los casi cuatro años que ha estado en el poder y que acabarán el próximo 7 de agosto, cuando se posesione el presidente electo Abelardo De La Espriella.

"La fallida política antinarcóticos es la que hizo crecer los cultivos de hoja de Coca y se debe a la erradicación forzada de cultivos; y se presenta entre 2020 y 2022, gobierno Duque/Restrepo“, comentó.

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Presidente saliente Gustavo Petro. Foto: Presidencia

El jefe de Estado aseguró que durante su administración se ha logrado incautar más de 3.300 toneladas de cocaína, que, según él, ha sido la mayor cifra de un gobierno en la historia de Colombia y que, además, es un número que suma más que los últimos tres gobiernos anteriores.

En ese sentido, Petro sostuvo que el “resultado exitoso” de su política antinarcóticos se ha dado porque no ha usado violencia en contra de los campesinos.

Sumado a esto, mencionó que extraditó a 800 mafiosos de 38 nacionalidades, logró la erradicación voluntaria de cultivos y la sustitución con el apoyo del campesinado.

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Si el nuevo gobierno de EE. UU. le impone la violencia a la política de erradicación de cultivos, hará que se incremente la violencia en el país“, manifestó.

En el mensaje, el mandatario colombiano también apuntó que su Ejecutivo no es el responsable de la presión que hay por el aumento de la demanda mundial de cocaína.

De igual manera, contó algo que le dijo relacionado con este tema al presidente Donald Trump: “Si la justicia de EE. UU. sigue dando beneficios jurídicos a los narcotraficantes que capturó y extraditó a EE. UU., y a cambio de no exportar cocaína a los EE. UU. se rebajan las penas y se liberan, solo provocará que los narcos regresen a Colombia“.

Sumado a esto, desde la visión de Petro, la situación también desencadenará que se exporte más cocaína a diferentes sitios y, de esta forma, se aumente el mercado mundial y el poder multinacional del narcotráfico, “mientras la mafia cocainera en EE. UU. se traslada al fentanilo, 30 veces más peligroso“.