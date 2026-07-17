Tribunal cierra discusión por posición del presidente Petro de no reconocer triunfo de Abelardo De La Espriella: “Su opinión es irrelevante”

Un fuerte pronunciamiento, que seguro dará mucho de qué hablar, emitió este viernes 17 de julio la Sala Penal del Tribunal Superior de Bogotá al resolver una acción de tutela presentada por un ciudadano en contra del presidente Gustavo Petro.

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Esto, por las posiciones y declaraciones del jefe de Estado de no reconocer el triunfo de Abelardo De La Espriella en las elecciones que se realizaron el pasado 21 de junio.

El tutelante pedía la protección de los derechos constitucionales a la confianza legítima y a participar en la conformación, ejercicio y control del poder político que consideraba vulnerados por la posición pública del presidente Petro, así como sus publicaciones en redes sociales.

Pues bien, la gran cantidad de tutelas y los argumentos esgrimidos en cada una de estas motivaron que se hiciera un enfático pronunciamiento frente al abuso de esta acción judicial.

En la Sala conformada por los magistrados Carlos Héctor Tamayo Medina, Xenia Rocío Trujillo Hernández y Jaime Andrés Velasco Muñoz, enfatizó el hecho de de que ya las autoridades electorales se habían pronunciado de fondo sobre los resultados de la segunda vuelta presidencial.

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Por lo que las palabras del presidente Petro de poner en duda los resultados no deben ser resueltas por las autoridades judiciales.

“(…) lo que significa que la opinión del actual presidente de la República sobre el particular es, jurídicamente hablando, del todo irrelevante; por eso mismo, carente de efecto jurídico alguno y, por ende, incapaz de lesionar derechos constitucionales fundamentales”, precisa el fallo.

Abelardo De La Espriella y Casa de Nariño. Foto: Semana.

Puede —añade la decisión del Tribunal— que motive una discusión social, pero no puede tener en cuenta para un debate político.

“Por supuesto, cabe que las palabras del actual presidente de la República tengan alguna repercusión en lo político. Puede ser. Sí, pero lo que corresponde al juez es responder problemas jurídicos, no políticos”, enfatiza.

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Por esto, negó las pretensiones de la acción de tutela: “Sea la oportunidad para visibilizar que las acciones de tutela están abarcando desde la situación de la persona a la que no se le resuelve una petición hasta las controversias en torno a la elección presidencial, pasando por toda clase de dramas y dificultades que cotidianamente vive la gente, lo cual nos ha convertido, predominantemente, en jueces y magistrados de tutela, con la consecuente parálisis de los casos correspondientes a nuestra especialidad”, concluyó el Tribunal.