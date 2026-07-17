Incendio en el Parque Isla Salamanca está controlado en un 85 %, informa la Alcaldía de Barranquilla

La Alcaldía de Barranquilla informó que continúa atendiendo la emergencia provocada por el incendio forestal en el Parque Isla Salamanca, el cual, según el más reciente reporte de los organismos de socorro, se encuentra controlado en un 85 por ciento.

Autoridades monitorean incendio de Parque Isla Salamanca que cubrió con humo barrios de Barranquilla

Incendio en Barranquilla Foto: Alcaldía de Barranquilla

Las autoridades mantienen un Puesto de Mando Unificado (PMU) instalado en el Gran Malecón, desde donde se coordina el seguimiento permanente a las labores de control de la conflagración y se articulan las acciones de las diferentes entidades que participan en la atención de la emergencia.

En el operativo trabajan de manera conjunta el Cuerpo de Bomberos de Barranquilla, el Batallón de Ingenieros de Atención de Desastres del Ejército Nacional, el grupo Ponalsar de la Policía Nacional, la Armada Nacional y la Fuerza Aérea Colombiana.

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Incendio en Barranquilla Foto: Alcaldía de Barranquilla

La administración distrital señaló que las labores se mantienen de forma ininterrumpida con el objetivo de controlar completamente el incendio y evitar que las llamas se extiendan a otras zonas del parque.

Hasta el momento, las autoridades no han informado sobre personas lesionadas ni han entregado un balance oficial de las hectáreas afectadas por la emergencia.

Incendio en Parque Isla Salamanca afecta calidad del aire en Barranquilla. Foto: Suministrada a SEMANA.

La Alcaldía aseguró que continuará monitoreando la situación desde el PMU y anunció que entregará nuevos reportes sobre el avance de las operaciones a medida que evolucionen las labores de control del incendio.

El alcalde de Barranquilla, Alejandro Char, mostró el crítico panorama que estaba viviendo la ciudad a cuenta de estas quemas que se le han salido de control a las autoridades en el departamento del Magdalena.

“¡Ya está bueno de seguir permitiendo que las quemas en la Isla Salamanca se repitan una y otra vez sin que existan soluciones de fondo! Hago un llamado a@ParquesColombiay a la Gobernación del Magdalena para que tomen acciones urgentes y concretas frente a estos hechos, que están afectando la salud y la calidad de vida de nuestra gente", sostuvo el mandatario de los barranquilleros.