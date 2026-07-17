Autoridades monitorean incendio de Parque Isla Salamanca que cubrió con humo barrios de Barranquilla

Los incendios en el Parque Isla Salamanca, en el departamento del Magdalena, siguen generando graves afectaciones ambientales en Barranquilla. Este jueves, 16 de julio, varios barrios de la capital del Atlántico terminaron cubiertos de humo, generando una alerta ambiental para las autoridades y la ciudadanía.

Desde la Fuerza Aeroespacial Colombiana desplegaron un helicóptero con el fin de poder ayudar a frenar esta conflagración que afectó la calidad del aire en esta zona del Caribe colombiano.

“Continúan las operaciones de vigilancia y reconocimiento aéreo desde el #CACOM3 para el monitoreo de áreas afectadas por emergencias naturales, en coordinación con @Bomberosbquilla y @Ejercito_Div8, fortaleciendo la evaluación de daños y la toma de decisiones para la atención oportuna de la emergencia”, informó la institución aérea este viernes, 17 de julio.

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El alcalde de Barranquilla, Alejandro Char, mostró el crítico panorama que estaba viviendo la ciudad a cuenta de estas quemas que se le han salido de control a las autoridades en el departamento del Magdalena.

“¡Ya está bueno de seguir permitiendo que las quemas en la Isla Salamanca se repitan una y otra vez sin que existan soluciones de fondo! Hago un llamado a @ParquesColombia y a la Gobernación del Magdalena para que tomen acciones urgentes y concretas frente a estos hechos, que están afectando la salud y la calidad de vida de nuestra gente", sostuvo el mandatario de los barranquilleros.

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Tras el mensaje, la gobernadora del Magdalena, Margarita Guerra, respondió y sostuvo que desde el primer momento han estado al frente de esta situación que desató una emergencia ambiental en Barranquilla.

“Alcalde Alejandro Char, compartimos su preocupación por los incendios que afectan el Parque Vía Isla Salamanca. Desde la Gobernación del Magdalena hemos atendido cada una de las emergencias registradas en este ecosistema y esta vez no ha sido diferente. Actualmente se presentan dos puntos activos: uno es atendido por el Cuerpo de Bomberos de Sitio Nuevo y el otro por la brigada de Parques Nacionales”, detalló.

SEMANA conoció que las autoridades judiciales avanzan con las investigaciones con el fin de poder generar nuevas capturas de este caso que desde hace varios años viene generando afectaciones en Barranquilla.