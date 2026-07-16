Imágenes del fuerte incendio forestal que se presentó en la vía Parque Isla de Salamanca, Magdalena

En horas de la tarde de este jueves, 16 de julio, se reportó un fuerte incendio forestal en el vía Parque Isla de Salamanca. La emergencia se desarrolla en jurisdicción del municipio de Sitionuevo, en el departamento del Magdalena, donde los organismos de conservación ya se encuentran operando.

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Parques Nacionales Naturales de Colombia dio a conocer el hecho a través de un comunicado oficial, donde señaló que por ahora se “trabaja intensamente nuestra brigada forestal de guardaparques tras activar el Sistema de Gestión del Riesgo para controlar esta emergencia”. La entidad ambiental detalló que se utiliza monitoreo satelital para anticipar el comportamiento del fuego en el terreno.

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El equipo de emergencias ha tenido que enfrentar un clima desfavorable para continuar con las tareas de extinción definitiva; esa situación ha magnificado los esfuerzos de los voluntarios.

Según el reporte de la entidad, las temperaturas superiores a los 48 °C y una línea de fuego activa que oscila entre los 500 y 600 metros de longitud en el área protegida.

En el Vía Parque Isla de Salamanca trabaja intensamente nuestra brigada forestal de guardaparques. Tras activar el Sistema de Gestión del Riesgo, mantenemos las labores para controlar esta emergencia. Usamos monitoreo satelital para anticipar el comportamiento del incendio y… pic.twitter.com/kzcry1Eqw2 — Parques Nacionales Naturales de Colombia (@ParquesColombia) July 16, 2026

La corporación ambiental precisó que la afectación inicial abarca cerca de 30 hectáreas de cobertura vegetal. De no contenerse el avance de las llamas, podrían verse comprometidas hasta 100 hectáreas, por lo que se solicitó el apoyo de autoridades departamentales y de la Fuerza Pública.

Recomendaciones de salud por presencia de humo

A raíz de la emergencia, las autoridades sanitarias emitieron una alerta por la dispersión de partículas finas en el aire. La Alcaldía de Barranquilla advirtió que el humo puede ingresar al sistema respiratorio y causar complicaciones en niños, mujeres embarazadas y personas con patologías previas.

La administración distrital señaló que los síntomas de alarma incluyen ojos irritados, tos, dolor de cabeza, mareo y dificultad para respirar. La población con asma, bronquitis, EPOC o enfermedades del corazón debe extremar las medidas de autocuidado ante la calidad del aire.

El bienestar de los barranquilleros es nuestra prioridad.



Ante el humo generado por las quemas en el Parque Isla Salamanca, compartimos algunas recomendaciones para proteger tu salud.



Si presentas dificultad para respirar o signos de alarma, acude a un centro médico. pic.twitter.com/1aRpncrxvp — Alcaldía de Barranquilla (@alcaldiabquilla) July 16, 2026

Incluso en personas sin antecedentes médicos, la exposición prolongada al humo puede generar tos seca y molestias en el pecho. Los servicios de salud recomiendan mantener cerradas las puertas y ventanas de las viviendas y suspender de forma temporal las actividades físicas al aire libre.

Para reducir los riesgos asociados, se aconseja limpiar frecuentemente las manos con agua y jabón, además de mantenerse hidratado. Las autoridades sugieren limpiar los filtros de los aires acondicionados y evitar la entrada de aire exterior para impedir la acumulación de cenizas en los espacios cerrados.