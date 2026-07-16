Bomberos de Bogotá dieron detalles del incendio forestal que se presentó en Castilla

Este jueves, 15 de julio, se registró un incendio forestal en la zona oriental de Bogotá. El hecho fue reportado inicialmente por ciudadanos a través de las redes sociales, donde se compartieron imágenes sobre el avance de una densa nube de humo en ese sector.

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El Cuerpo Oficial de Bomberos de Bogotá se desplazó de manera inmediata al lugar de la emergencia para atender la situación. El organismo de socorro inició las labores de mitigación minutos después de recibir el llamado y reportó las primeras acciones ejecutadas en el terreno.

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Operación y labores de mitigación

El reporte inicial de los bomberos de la capital del país señaló que los voluntarios “controlaron un incendio forestal en la calle 8 con carrera 89. No se reportan personas lesionadas. Se asegura el área. Incidente en desarrollo”. La zona fue acordonada para facilitar la movilidad de la maquinaria de emergencia.

Actualización: Continuamos haciendo ataque directo con agua y control con herramienta manual. La situación se encuentra controlada. pic.twitter.com/dDlMBOowqO — Bomberos Oficiales de Bogotá (@BomberosBogota) July 16, 2026

Posteriormente, la institución de socorro emitió una actualización oficial sobre el estado de las maniobras en el punto del incidente. La entidad precisó que los funcionarios prosiguieron “haciendo ataque directo con agua y control con herramienta manual. La situación se encuentra controlada”. Las labores se extendieron por aproximadamente una hora.

Alertas recientes y zonas de riesgo

Aunque las causas específicas de este incendio forestal no han sido confirmadas, las autoridades mantienen la vigilancia en la ciudad. El Instituto Distrital de Gestión de Riesgos y Cambio Climático (Idiger) advirtió que el 31 % del territorio rural de Bogotá presenta amenaza alta de incendios forestales.

🚨Controlamos un incendio forestal en la Calle 8 con Carrera 89. No se reportan personas lesionadas. Se asegura el área. Incidente en desarrollo. — Bomberos Oficiales de Bogotá (@BomberosBogota) July 16, 2026

Ante esta situación, el Ideam y la Secretaría Distrital de Ambiente realizan un monitoreo constante de las condiciones climáticas. Los organismos técnicos evalúan el comportamiento de las temporadas secas y la velocidad de los vientos, factores que inciden de forma directa en la propagación de las llamas.

Finalmente, los reportes oficiales indican que las emergencias ambientales se han concentrado en puntos específicos de la capital. El Cuerpo de Bomberos ha atendido conflagraciones en la localidad de Kennedy y en el humedal La Isla, en Bosa, mientras que las zonas de los cerros orientales permanecen bajo observación constante.