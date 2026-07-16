Estudiante llevó un revólver al colegio y le habría disparado a una compañera en Bogotá: habla mamá de la joven herida

Un caso de violencia con arma de fuego se registró al interior de una institución educativa y dejó a una estudiante herida. El hecho se presentó en el sur de Bogotá; las autoridades adelantan las investigaciones.

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De acuerdo con las primeras informaciones, un estudiante de grado décimo habría llevado el arma, que supuestamente sería de su papá, a las instalaciones del colegio distrital.

Al parecer, este joven la habría manipulado y le disparó a una compañera, quien sufrió heridas en sus piernas y tuvo que ser trasladada al hospital El Tintal, ubicado en la localidad de Kennedy, donde se encuentra recluida.

La mamá de la menor habló con Noticias Caracol y relató cómo habría ocurrido todo, según le comentó su hija. “Estaban en clase con dos profesores más, mi hija se encontraba al lado de este niño y él le dice: ‘Voy a pegarle un tiro’. En la ingenuidad de mi hija, ella pensó que era por recocha”, explicó.

Imagen referencia de un disparo. Foto: Getty Images/iStockphoto

Pocos segundos después, al parecer, el menor de edad sacó el arma y la accionó. “Mi hija estaba mirando al frente y es cuando ella se tira al piso y dice: ‘No siento mis piernas’”, agregó.

La mujer indicó que la adolescente se encuentra internada y con pronóstico reservado, a la espera de cómo evolucione. Asimismo, aseguró que el papá del niño que disparó es policía y, por lo mismo, todo apunta a que el arma es propiedad de él.

“No quiero que quede impune porque, como es policía, quieren tapar todo. Ellos incluso eran amigos; no sé por qué este niño tomó esta reacción, por qué se puso a decirle esto a ella y por qué sacar ese revólver. No he tenido acompañamiento de nadie”, señaló.

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La Secretaría de Educación se pronunció sobre el caso y confirmó que ya se activó la ruta de atención con la Secretaría de Salud, el ICBF y la Policía de Infancia y Adolescencia.

De igual manera, rechazó lo ocurrido y reiteró el compromiso con la protección de las niñas, niños y adolescentes. “Hacemos un llamado urgente a la sociedad y a las familias para fortalecer el cuidado de los entornos escolares como espacios seguros para el aprendizaje y la convivencia”, manifestó la entidad.

La Policía informó que el menor de edad fue aprehendido y se adelantan las investigaciones pertinentes para esclarecer qué fue lo que pasó en este hecho, que ha generado indignación y rechazo.