Identifican a los cuatro hombres asesinados en nueva masacre en Antioquia: uno tendría oscuro pasado

La violencia en Colombia no para y en las últimas horas se registró una nueva masacre en el país. El hecho se presentó en el municipio de Marinilla, en el departamento de Antioquia.

Masacre en Marinilla, Antioquia: cuatro personas fueron asesinadas; tres de ellas eran venezolanas

En total cuatro hombres murieron en circunstancias que todavía están por esclarecer, por lo que las autoridades ya adelantan las respectivas investigación.

Por el momento, se han dado a conocer las identidades de las víctimas, mientras se intenta establecer quiénes son los responsables.

Uno de los asesinados fue Wilmer Alfredo Gil González, quien tenía 29 años de edad y contaba con antecedentes por el delito de tráfico, fabricación o porte de estupefacientes.

Sin embargo, lo que más ha llamado la atención es que esta persona, de acuerdo con las primeras informaciones, podría pertenecer al Clan del Golfo, aunque esto no se ha confirmado de manera oficial. Además, en febrero de 2026 habría sido capturado.

Las otras víctimas fueron identificadas como Camilo Giraldo Gallego, de 19 años; Yonjairo Antonio Bravo Parra, de 20 años, y Jhoinder José Díaz Gago, de 20 años.

Adicionalmente, se conoció que tres de estas personas serían de nacionalidad venezolana, mientras que la otra es colombiana.

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Los cuerpos fueron hallados específicamente en la vereda Altos del Mercado, hasta donde llegaron las autoridades tras el llamado de la comunidad.

Un grupo especializado de investigación criminal de la Sijín arribó a la zona y realizó la inspección técnica judicial y el levantamiento de los cadáveres.

Los investigadores ya se encuentran adelantando las respectivas labores para esclarecer en su totalidad estas cuatro muertes y dar con la captura de los responsables.

Imagen referencia de una escena del crimen. Foto: Policía de Miami-Dade

El coronel Luis Fernando Muñoz, comandante de la Policía Antioquia, rechazó lo ocurrido y dejó en claro que seguirán trabajando para brindarle seguridad a la comunidad.

“La Policía Nacional rechaza cualquier manifestación de violencia que afecte la tranquilidad y la seguridad de las comunidades, y reafirma el compromiso permanente con la lucha frontal contra los grupos criminales que delinquen en el departamento de Antioquia“, señaló.