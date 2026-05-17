Masacre en Marinilla, Antioquia: cuatro personas fueron asesinadas; tres de ellas eran venezolanas

Un hecho lamentable se registró en el municipio de Marinilla, Antioquia, a cerca de una hora de Medellín, la capital del departamento. Según informaron las autoridades, se registró una masacre contra cuatro personas, de las cuales tres de ellas eran ciudadanos venezolanos.

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“La Policía Nacional de Colombia y del departamento de Antioquia informa a la opinión pública que en la noche del 16 de mayo fue reportado un hecho en zona rural del municipio de Marinilla, específicamente en la vereda Altos del Mercado, donde fueron halladas sin vida cuatro personas de sexo masculino”, informaron las autoridades del departamento.

Tras el llamado de la comunidad, miembros de la fuerza pública llegaron hasta el lugar de los hechos, que está ubicado a unos 20 minutos del casco urbano. Allí se realizó una inspección técnica judicial por parte del grupo especializado de investigación criminal de la Sijín.

“De acuerdo con las verificaciones preliminares, entre las víctimas se encuentran tres ciudadanos de nacionalidad venezolana, uno de 29 años y dos de 20 años de edad, así como un ciudadano colombiano”, dijo el comandante de la Policía Antioquia, el coronel Luis Fernando Muñoz.

El comandante informó que ya se adelanta toda la verificación del caso para hallar a los responsables de estos hechos. Aclaró que, aunque todavía no se descarta ninguna hipótesis, se sabe que en esta región hay presencia de estructuras criminales que mantienen confrontaciones por el control territorial.

El hecho se registró a 20 minutos del casco urbano del municipio de Marinilla, Antioquia. Foto: Alcaldía de Marinilla - API

La candidata presidencial Paloma Valencia se refirió a estos hechos. Dijo que el país completa 54 masacres en lo que va corrido del año. “Es una cifra histórica y atroz y el Gobierno no dice nada. Mientras esos mismos ilegales obligan a votar por Cepeda”, criticó la candidata del Centro Democrático.

Según registró Indepaz, “el hecho podría estar relacionado con ajustes de cuentas y disputas por el control territorial” y que allí habría presencia de grupos como el Clan del Golfo y bandas criminales locales.

Por su parte, la Defensoría del Pueblo había alertado desde 2025 que el municipio de Marinilla estaba en observación permanente por el riesgo que generaba la presencia de grupos armados en esa región y la posible violación de derechos de la población que habita en ese territorio.

Se trata de la segunda masacre en menos de una semana en el departamento. El pasado 15 de mayo se había registrado el asesinato de tres mineros en Andes, zona que hace parte de la subregión del suroeste del departamento.