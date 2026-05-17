Domingo sísmico en Colombia: varios temblores se han registrado este 17 de mayo

Este domingo 17 de mayo comenzó con varios temblores registrados durante la madrugada en diferentes zonas del país. Los movimientos sísmicos fueron reportados por el Servicio Geológico Colombiano (SGC), entidad encargada del monitoreo y seguimiento de este tipo de fenómenos en el territorio nacional.

Temblor en Colombia hoy: siga online y sin depender de las alertas de Google, información del último sismo en el país

El sismo más reciente se registró en los últimos minutos y tuvo como epicentro el municipio de Dabeiba, Antioquia. De acuerdo con el informe, el sismo se dio hacia las 7:18 a. m., con una magnitud de 2.6 y una profundidad superficial.

Los municipios que estuvieron más cercanos al movimiento telúrico fueron Uramita (Antioquia) a 11 kilómetros, Frontino (Antioquia) a 22 kilómetros.

#SismosColombiaSGC Evento Sísmico - Boletín Actualizado 1, 2026-05-17, 07:18 hora local Magnitud 2.6, Profundidad Superficial (Menor a 30 km), Dabeiba - Antioquia, Colombia ¿Sintió este sismo? repórtelo https://t.co/pgC7OC2O7j https://t.co/63pt8nVsSe #NoticiaEnDesarrollo pic.twitter.com/g0RNPftpFA — Servicio Geológico Colombiano (@sgcol) May 17, 2026

El siguiente tuvo como epicentro el municipio de Los Santos, Santander. De acuerdo con el SGC, el movimiento telúrico se registró alrededor de las 6:07 a. m., con una magnitud de 2.6 y una profundidad de 153 kilómetros.

Los municipios que estuvieron más cercanos al movimiento telúrico fueron Piedecuesta (Santander) a 15 kilómetros, Jordán (Santander) a 16 kilómetros.

Otro sismo y quizá el más fuerte de la jornada, hasta el momento, tuvo como epicentro Cucunubá, Cundinamarca. Este sismo se registró a las 2:23 a. m., con una magnitud de 3.1 y una profundidad de 148 kilómetros.

Los municipios que estuvieron más cercanos al movimiento telúrico fueron Lenguazaque (Cundinamarca) a 7 kilómetros, Villa De San Diego De Ubaté (Cundinamarca) a 11 kilómetros.

Hasta el momento, las autoridades no han reportado ninguna emergencia por cuenta de estos movimientos telúricos, aunque siguen monitoreando ante cualquier imprevisto que se pueda registrar.

Colombia se encuentra en una región caracterizada por una elevada actividad sísmica, por lo que los movimientos telúricos son comunes. De acuerdo con el Servicio Geológico Colombiano (SGC), diariamente se detectan cerca de 69 sismos, la mayoría de ellos de baja magnitud y casi imperceptibles para las personas.

Así de sencillo puede activar las notificaciones de temblores en su celular en pocos minutos

Por esta razón, es fundamental conocer cómo reaccionar de manera adecuada ante un temblor. El SGC aconseja conservar la serenidad, ya que actuar con calma permite tomar decisiones más acertadas y reducir los riesgos durante la situación de emergencia.

Si el sismo ocurre mientras se está dentro de una edificación bien construida, lo más recomendable es resguardarse cerca de columnas, bajo muebles sólidos o en las áreas señaladas como espacios seguros. Además, es importante alejarse de ventanas y de cualquier objeto que pueda desprenderse o caer.