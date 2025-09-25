Suscribirse

Tecnología

Así de sencillo puede activar las notificaciones de temblores en su celular en pocos minutos

Esta herramienta puede ser crucial, ya que esos segundos antes de que ocurra el sismo pueden servir para resguardarse, iniciar evacuaciones o poner en marcha planes de emergencia.

Redacción Tecnología
25 de septiembre de 2025, 5:35 p. m.
Las nuevas herramientas tecnológicas juegan un papel importante.
Las nuevas herramientas tecnológicas juegan un papel importante | Foto: Getty Images

Los movimientos telúricos suelen ser recurrentes en países como Colombia, debido a que se encuentra dentro de las zonas más sísmicas del mundo. Aunque en la mayoría de los casos no generan mayores consecuencias, la prevención sigue siendo clave para reducir riesgos.

De hecho, un reciente fuerte temblor de magnitud 6,1 y con epicentro en Mene Grande, Venezuela, generó alarma en varias regiones de Colombia. Ante este fenómeno, surgen nuevamente las preguntas sobre cómo reducir riesgos y estar mejor preparados.

Las nuevas herramientas tecnológicas juegan un papel importante, ya que se han convertido en grandes aliadas para brindar alertas tempranas y permitir que los ciudadanos estén preparados ante cualquier eventualidad gracias a los dispositivos móviles.

El Servicio Geológico Colombiano reportó un fuerte temblor en la mañana de este domingo 6 de agosto.
El Servicio Geológico Colombiano es el encargado de reportar los movimientos telúricos. | Foto: Getty Images/iStockphoto

La implementación de los Sistemas de Alerta Sísmica Temprana (SAST) ha transformado la manera en que los ciudadanos enfrentan los desastres naturales en países con alta actividad tectónica. Gracias a estos mecanismos, los usuarios reciben advertencias en sus celulares segundos antes de que la onda sísmica llegue al lugar donde se encuentran.

Los Sistemas de Alerta Sísmica Temprana funcionan gracias a una red de estaciones equipadas con tecnología especializada que vigilan de manera constante la actividad tectónica en áreas de mayor riesgo. Aunque los terremotos no pueden predecirse con exactitud, la ciencia ha demostrado que liberan distintos tipos de ondas al originarse.

Contexto: SEMANA en Google: así puede activar la nueva función fácilmente

Si el sistema confirma que los valores detectados representan un peligro, se activa de manera automática una notificación dirigida a celulares y otros dispositivos. De esta forma, las alertas se emiten antes de que la onda S alcance a la población, ofreciendo unos segundos vitales para tomar medidas de protección.

En este contexto, esta herramienta puede ser crucial, ya que esos segundos antes de que ocurra el sismo pueden servir para resguardarse, iniciar evacuaciones en espacios concurridos o poner en marcha planes de emergencia que protejan la vida y reduzcan las pérdidas materiales.

Los teléfonos celulares incorporan funciones que corrigen errores de seguridad.
Los teléfonos celulares incorporan funciones que permiten estar alertas a los temblores. | Foto: Getty Images

¿Cómo activar las notificaciones?

El procedimiento para configurar las alertas de sismos varía dependiendo del sistema operativo del celular, pero en ambos casos resulta sencillo y rápido.

En dispositivos Android:

  • Ir a la aplicación de ‘Ajustes’ o ‘Configuración’ en su celular.
  • Buscar y seleccionar el apartado ‘Seguridad y emergencia’
  • Dentro de este menú, localizar y entrar en la opción ‘Alertas de sismos’.
  • Activar la función para recibir las notificaciones automáticas antes de que ocurra un movimiento telúrico.
Contexto: Google Search Live ya disponible: así funciona la nueva búsqueda en tiempo real con cámara y voz

En dispositivos iOS:

  • Ir al menú de ‘Configuración’ o ‘Ajustes’ de su iPhone.
  • Elegir la opción ‘Notificaciones’.
  • Buscar hacia abajo la sección de ‘Alertas gubernamentales’ o ‘Alertas de emergencia’.
  • Activar la opción correspondiente para recibir alertas de sismo.

Además de estas funciones integradas en algunos dispositivos móviles, existen aplicaciones desarrolladas por entidades oficiales y plataformas especializadas que envían alertas sísmicas en tiempo real. Algunas de ellas cuentan con configuraciones adicionales, lo que amplía la capacidad de respuesta ante un temblor.

Encuentra aquí lo último en Semana

1. Técnico de Independiente del Valle lanzó pullas a Once Caldas: esto dijo tras verlos encima del bus

2. Inteligencia artificial da su ganadora definitiva en Miss Universe Colombia 2025

3. Altafulla causa preocupación por estar en México, tras el asesinato de B King; fans piden por él: “Que se cuide, está muy peligroso”

4. Se pronuncia alcalde Dumek Turbay tras brutal ataque del hijo de alias Papá Pitufo a su esposa en Cartagena

5. José Mourinho no suelta a Richard Ríos en Benfica: se hartó y lanzó certero comunicado

LEER MENOS

Noticias relacionadas

Temblor SismoalertasCelulares

Noticias Destacadas

Copyright © 2025

Publicaciones Semana S.A

NIT 860.509.265 -1

ISSN 2745-2794

Nuestras marcas:
Acerca de nosotros:
Contáctenos:

Síganos en redes

Google

Todas las marcas registradas son propiedad de la compañía respectiva o de PUBLICACIONES SEMANA S.A. Se prohíbe la reproducción total o parcial de cualquiera de los contenidos que aquí aparezca, así como su traducción a cualquier idioma sin autorización escrita por su titular.