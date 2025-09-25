Suscribirse

Tecnología

SEMANA en Google: así puede activar la nueva función fácilmente

Acceda a todas las noticias y recíbalas al instante en Google Discover para no perderse lo que sucede en Colombia y el mundo.

Redacción Tecnología
25 de septiembre de 2025, 1:59 p. m.
SEMANA en Google Discover.
SEMANA en Google Discover. | Foto: Montaje: Semana con fotos de Getty Images y Discover

Un cambio llegó a Google con el objetivo de mejorar la experiencia de los usuarios y facilitar el acceso a la información. Se trata de una de sus más recientes funciones que permite seguir de manera directa a medios de comunicación, según los intereses de cada usuario.

SEMANA se encuentra dentro de las opciones oficiales en Colombia para tener a la mano las noticias más relevantes sin necesidad de buscarlas manualmente. Este cambio representa un avance en la forma en que los lectores pueden mantenerse actualizados y conectados con sus fuentes de confianza.

Con apenas un solo clic, es posible asegurarse de que los artículos de SEMANA aparezcan de forma destacada en Google Discover, el servicio de la compañía que muestra contenidos personalizados en los dispositivos móviles.

Con un solo clic basta para seguir a SEMANA en Discover.
Con un solo clic basta para seguir a SEMANA en Discover. | Foto: Montaje: SEMANA

¿Cómo seguir a SEMANA en Google Discover?

La nueva función consiste en un botón de ‘Seguir’ que aparece en la parte superior de los resultados de búsqueda y en las fichas de medios dentro de Discover. Al presionarlo, el usuario queda suscrito a las actualizaciones de SEMANA, lo que significa que recibirá en su feed los contenidos más importantes de manera prioritaria.

Es decir, quienes activen esta función podrán ver de inmediato todo el contenido que trae el medio sin necesidad de llevar a cabo búsquedas adicionales. La herramienta está pensada para brindar comodidad y rapidez, al tiempo que asegura un mayor nivel de personalización en la experiencia informativa.

Contexto: Google Discover llegará a los computadores: así será su nueva versión escritorio

Paso a paso desde dispositivos Android o iOS:

  1. Ingresar a la aplicación de Google en Android o iOS.
  2. Una vez allí, iniciar sesión con la cuenta de Google en la que se quiere personalizar el feed.
  3. Desplazarse por el feed de noticias, donde aparecerán artículos y publicaciones de distintos medios, hasta encontrar un artículo de SEMANA.
  4. En la parte superior derecha del artículo se mostrará el botón ‘Seguir’ junto al logo.
  5. Finalmente, dar clic en ‘Seguir’. A partir de ese momento, el usuario quedará suscrito a las actualizaciones. De forma recurrente aparecerá el medio en el feed de noticias.
Así puede seguir a SEMANA en Google Discover.
Así puede seguir a SEMANA en Google Discover. | Foto: Montaje: Semana con fotos de Getty y Google

El proceso no requiere de descargas adicionales ni de configuraciones complicadas. En pocos pasos, la persona tendrá en la palma de su mano toda la información de uno de los medios más influyentes del país.

Paso a paso desde un computador:

Para seguir a SEMANA desde su computador, la forma más práctica es ingresar directamente al perfil haciendo clic AQUÍ. Una vez abierto el enlace, solo deberá seleccionar la opción ‘Seguir en Google’ y, automáticamente, comenzará a recibir en su feed los contenidos más relevantes de manera prioritaria.

Encuentra aquí lo último en Semana

1. Presidente de la Corte Suprema reconoció que la justicia atraviesa momento difícil: “Está asediada”

2. Don Omar anunció su retiro de los escenarios tras 25 años de carrera, “es hora de pasar el batón”

3. Fuerte temblor de 6.3 en Venezuela: autoridades inspeccionan los daños y los afectados hablan

4. Robo de película: impactante video muestra hombres enmascarados asaltando una joyería en California. El botín asciende al millón de dólares

5. Selección Colombia oficializó dos amistosos más rumbo al Mundial 2026: fechas y horarios

LEER MENOS

Noticias relacionadas

GoogleFunciones SemanaPaso a Paso

Noticias Destacadas

Copyright © 2025

Publicaciones Semana S.A

NIT 860.509.265 -1

ISSN 2745-2794

Nuestras marcas:
Acerca de nosotros:
Contáctenos:

Síganos en redes

Google

Todas las marcas registradas son propiedad de la compañía respectiva o de PUBLICACIONES SEMANA S.A. Se prohíbe la reproducción total o parcial de cualquiera de los contenidos que aquí aparezca, así como su traducción a cualquier idioma sin autorización escrita por su titular.