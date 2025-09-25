SEMANA en Google: así puede activar la nueva función fácilmente

Un cambio llegó a Google con el objetivo de mejorar la experiencia de los usuarios y facilitar el acceso a la información. Se trata de una de sus más recientes funciones que permite seguir de manera directa a medios de comunicación, según los intereses de cada usuario.

SEMANA se encuentra dentro de las opciones oficiales en Colombia para tener a la mano las noticias más relevantes sin necesidad de buscarlas manualmente. Este cambio representa un avance en la forma en que los lectores pueden mantenerse actualizados y conectados con sus fuentes de confianza.

Con apenas un solo clic, es posible asegurarse de que los artículos de SEMANA aparezcan de forma destacada en Google Discover, el servicio de la compañía que muestra contenidos personalizados en los dispositivos móviles.

Con un solo clic basta para seguir a SEMANA en Discover. | Foto: Montaje: SEMANA

¿Cómo seguir a SEMANA en Google Discover?

La nueva función consiste en un botón de ‘Seguir’ que aparece en la parte superior de los resultados de búsqueda y en las fichas de medios dentro de Discover. Al presionarlo, el usuario queda suscrito a las actualizaciones de SEMANA, lo que significa que recibirá en su feed los contenidos más importantes de manera prioritaria.

Es decir, quienes activen esta función podrán ver de inmediato todo el contenido que trae el medio sin necesidad de llevar a cabo búsquedas adicionales. La herramienta está pensada para brindar comodidad y rapidez, al tiempo que asegura un mayor nivel de personalización en la experiencia informativa.

Paso a paso desde dispositivos Android o iOS:

Ingresar a la aplicación de Google en Android o iOS. Una vez allí, iniciar sesión con la cuenta de Google en la que se quiere personalizar el feed. Desplazarse por el feed de noticias, donde aparecerán artículos y publicaciones de distintos medios, hasta encontrar un artículo de SEMANA. En la parte superior derecha del artículo se mostrará el botón ‘Seguir’ junto al logo. Finalmente, dar clic en ‘Seguir’. A partir de ese momento, el usuario quedará suscrito a las actualizaciones. De forma recurrente aparecerá el medio en el feed de noticias.

Así puede seguir a SEMANA en Google Discover. | Foto: Montaje: Semana con fotos de Getty y Google

El proceso no requiere de descargas adicionales ni de configuraciones complicadas. En pocos pasos, la persona tendrá en la palma de su mano toda la información de uno de los medios más influyentes del país.

Paso a paso desde un computador: