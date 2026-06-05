¿Adiós al buscador clásico? Google Chrome prueba una función que cambiaría las búsquedas tradicionales para siempre

Google está probando una nueva herramienta que cambia el funcionamiento de la barra de direcciones, ya que en lugar de mostrar los resultados del Buscador, enrutará al modo de búsqueda con inteligencia artificial (Modo IA).

El medio Windows Report descubrió una etiqueta experimental para la barra de direcciones de Chrome que transforma totalmente el uso que se le ha estado dando hasta ahora, ya que al escribir una consulta en esta barra, se redirige al usuario a la búsqueda tradicional.

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La etiqueta oculta se llama Fulfill Searchbox Queries in AI Mode, y en la descripción oficial en Chrome Canary -donde se ha descubierto- se puede leer que “redirige todas las consultas normales del cuadro de búsqueda en la omnibox y realbox a hilos en modo IA en Mac, Windows Linux y ChromeOS”.

Esto confirma que Google está probando la función en todos los sistemas operativos de escritorio y la posibilidad de que se automatice el Modo IA cada vez que se haga una búsqueda desde el navegador.

Google introduce capacidades de agente en el modo IA del buscador. Foto: Europa Press (GOOGLE)

El gigante tecnológico lanzó el Modo IA globalmente en mayo de 2025 como una experiencia de IA conversacional dedicada que, según afirma la propia Google, ya supera los 1.000 millones de usuarios en su primer año. En el Google I/O 2026 actualizó el motor de esta experiencia con Gemini 3.5 Flash y rediseñó definitivamente la caja de búsqueda para convertirla en un asistente de IA.

Según afirmó Windows Report, la implementación del Modo IA directamente en el campo de búsqueda parece que está cerca de su fase final, en vez de ser un prototipo o encontrarse en una fase alfa de pruebas.

Foto de referencia de Google Chrome. Foto: Anadolu Agency via Getty Images

En la integración de esta funcionalidad del Modo IA de Chrome se puede leer en una nota del autor que “es solo para exploración. No hay planes actuales para desplegarla en producción”.

Estos dos últimos años Google ha hecho efectivos varios cambios que han modificado la experiencia del buscador. El primero fue AI Overviews -los resúmenes generados con IA-, desplegado en octubre de 2024 de forma global, que extrae la información de las webs para dar un pequeño resumen en texto como respuesta a la consulta del usuario, y el segundo, la irrupción global del Modo IA mencionado anteriormente.

*Con información de Europa Press.