¿Adiós a los celulares? Bill Gates explicó por qué podrían dejar de utilizarse y reveló la tecnología que los reemplazaría

Bill Gates, empresario y cofundador de Microsoft, ha manifestado en diversas ocasiones su preocupación por el papel que los celulares desempeñan en la vida de niños y adolescentes. A través de publicaciones en su blog personal, el magnate tecnológico ha compartido sus análisis cómo estos dispositivos se han convertido en una herramienta central durante el crecimiento de las nuevas generaciones.

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En una de las publicaciones de Gates Notes, el magnate comentó las ideas expuestas en el libro The Anxious Generation, del autor Jonathan Haidt. Durante su reflexión, señaló que la presencia constante de los teléfonos inteligentes en la vida de los menores puede generar efectos preocupantes en su desarrollo.

Además, destacó que la dependencia de estos dispositivos podría reducir las oportunidades para estimular la imaginación, resolver problemas de manera independiente y fortalecer el pensamiento analítico, capacidades fundamentales para el aprendizaje y el crecimiento personal.

Bill Gates, cofundador de Microsoft y un gran referente de los aspectos tecnológicos. Foto: Montaje: SEMANA, con fotos de Getty Images

Otro de los puntos que destacó Gates fue la importancia de los momentos de inactividad en el desarrollo intelectual de las personas. Según explicó, los períodos de aburrimiento pueden convertirse en espacios fundamentales para fortalecer la atención, estimular la imaginación y profundizar en nuevas ideas.

Sin embargo, manifestó su preocupación porque muchos niños y adolescentes recurren de forma inmediata a las pantallas para entretenerse, lo que podría reducir las oportunidades para la reflexión, la creatividad y el pensamiento independiente. Incluso, reveló que, durante sus años al frente de Microsoft, se concedía anualmente una “semana de reflexión” en la que se retiraba a una cabaña apartada, acompañado únicamente de sus documentos, para pensar y planificar sin interrupciones externas.

Niño rubio de 10 años jugando con un teléfono inteligente en la escuela. Foto: Getty Images

El libro de Haidt analiza el impacto que han tenido los celulares y las plataformas digitales en la educación y el desarrollo de niños y adolescentes. A partir de estas ideas, Gates se cuestiona si habría logrado cultivar la disciplina, la capacidad de concentración y los hábitos que fueron clave en su trayectoria profesional si durante su niñez hubiera estado expuesto de manera permanente a las pantallas, relegando actividades como la exploración, la lectura y el tiempo de reflexión.

“No todo fue diversión y juegos, pero tuve lo que Haidt llama una infancia basada en el juego. Ahora, una infancia basada en el teléfono es mucho más común”, señaló. Además agregó que, “sin la capacidad de concentrarse intensamente y seguir una idea a donde sea que vaya, el mundo podría perderse los avances que provienen de ocupar la mente en algo y mantenerse allí”.

La inteligencia artificial reabre el debate laboral tras advertencias de Bill Gates. Foto: Getty Images

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Aunque reconoció que las medidas propuestas por el autor pueden ser difíciles de aplicar en la práctica, Gates aseguró que representan pasos importantes para reducir los efectos negativos asociados al uso temprano de la tecnología.

Entre las iniciativas que respaldó se encuentra retrasar la entrega de teléfonos inteligentes a los menores hasta una edad más avanzada, una estrategia que también implementó con sus hijos. Asimismo, destacó la necesidad de reforzar los mecanismos de verificación de edad en las redes sociales con el fin de ofrecer una mayor protección a niños y adolescentes frente a riesgos presentes en los entornos digitales.

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Al mismo tiempo, Gates enfatizó en la importancia de “reconstruir la infraestructura de la infancia”, fomentando la creación y el mantenimiento de espacios físicos que sirvan como alternativas atractivas al uso de pantallas. En este sentido, plantea que parques, zonas recreativas y otras áreas de juego deben ser promovidas y mejoradas para que los niños puedan disfrutar de su tiempo libre de forma activa, creativa y social.

“Lograr esto no vendrá de que las familias individuales tomen mejores decisiones, requiere coordinación entre los padres, las escuelas, las empresas tecnológicas y los responsables políticos”, precisó.