Así puede descubrir si alguien está robando el internet wifi de su casa

No siempre es evidente la razón por la que disminuye la velocidad de la conexión a internet. Ante la sospecha de que otras personas podrían estar utilizando la red wifi privada sin autorización, expertos señalan que existen soluciones sencillas para determinar qué está ocurriendo en la red doméstica.

Cómo acceder a una red wifi sin la contraseña: el sencillo método que puede ahorrarle tiempo

Rapidez y facilidad en el diagnóstico

Una de las opciones más recomendadas es la aplicación Fing, que puede obtenerse sin costo para dispositivos con sistema operativo Android y Apple (iOS), según explica Xataka. Su principal ventaja es que no requiere la creación de una cuenta de usuario ni procesos complejos de configuración inicial para comenzar a utilizarla.

La aplicación es gratuita para Android y iPhone y no exige crear una cuenta. Foto: Getty Images

Al activar la función de análisis, la herramienta puede rastrear todos los equipos conectados a la red en pocos segundos, generalmente en menos de 30. Esto permite obtener de inmediato una lista de los dispositivos que están utilizando la conexión.

Cómo reconoce la aplicación a los dispositivos

El sistema de esta herramienta funciona mediante la comparación del comportamiento de los equipos y sus identificadores de hardware con una amplia base de datos. Gracias a ello, es capaz de mostrar detalles precisos, tales como:

El modelo exacto del router (el aparato que distribuye la señal de internet).

Especificaciones de computadoras portátiles, incluyendo el tipo de procesador o el tamaño de su pantalla.

La identificación de consolas de videojuegos mediante sus series de fabricación.

No obstante, es posible que algunos dispositivos aparezcan identificados como “genérico” o mediante códigos alfanuméricos. Esto no se debe a un error del programa, sino a que ciertos accesorios de bajo costo, como enchufes inteligentes o sensores, no cuentan con una firma de marca reconocida en su sistema.

Privacidad y pasos para la detección manual

Para que la aplicación funcione correctamente, el usuario debe otorgar el permiso de ubicación. Es importante aclarar que esto no tiene como finalidad rastrear la ubicación física de la persona, sino que corresponde a un requisito técnico de los sistemas operativos móviles para acceder a la información detallada de la red wifi.

Los dispositivos desconocidos pueden identificarse desconectando los equipos del hogar uno por uno. Foto: Montaje de SEMANA con fotos de Getty Images

Si, tras el escaneo, aparecen dispositivos desconocidos identificados como genéricos, existe un método manual para identificarlos: apagar o desconectar, uno a uno, los dispositivos inteligentes del hogar y verificar cuál desaparece de la lista en la pantalla.

Si se confirma la presencia de un intruso o de un equipo ajeno a la vivienda, la medida más inmediata y efectiva es cambiar la contraseña de la red.