Tecnología

Samsung presenta su nueva tarjeta de crédito: estos son los beneficios que ofrecerá

La compañía busca premiar las compras diarias con dinero de vuelta y otros incentivos.

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David Alejandro Rojas García

David Alejandro Rojas García

21 de julio de 2026 a las 8:20 p. m.
El nuevo producto financiero ofrece recompensas por compras y pagos digitales.
El nuevo producto financiero ofrece recompensas por compras y pagos digitales. Foto: Samsung
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