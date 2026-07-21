Tecnología
Samsung presenta su nueva tarjeta de crédito: estos son los beneficios que ofrecerá
La compañía busca premiar las compras diarias con dinero de vuelta y otros incentivos.
Siga de cerca las tendencias en tecnología y ciencia en Discover
21 de julio de 2026 a las 8:20 p. m.
El nuevo producto financiero ofrece recompensas por compras y pagos digitales. Foto: Samsung
Lea sin límites.Suscríbase desde
$199.000*Aplican términos y condiciones
Renovación anual automáticaCancela en cualquier momento