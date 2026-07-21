Otra persona podría estar usando su celular en este momento: este cambio lo delataría

Uno de los mayores peligros actuales en materia de ciberseguridad es la clonación de celulares. Mediante estrategias que parecen sacadas de una película, los hackers pueden utilizar el teléfono de una persona a distancia como si fuera suyo, una situación preocupante, ya que les permite acceder a información privada y utilizarla para cometer estafas o extorsiones.

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Ahora, expertos señalan que esta amenaza suele pasar desapercibida, pero existen métodos para detectar si un tercero está operando el dispositivo en tiempo real.

El cambio que detecta si el celular fue clonado

La presencia de un intruso suele dejar rastros en el funcionamiento físico y lógico del aparato. Entre las señales más comunes señaladas por expertos se encuentra un incremento injustificado en la temperatura del dispositivo, así como una degradación acelerada de la batería o una lentitud inusual en procesos básicos.

Un teléfono comprometido puede presentar fallas inusuales que alertan sobre un posible acceso externo. Foto: Getty Images

Asimismo, se debe prestar atención a la aparición de mensajes de texto o llamadas en el historial que el propietario no ha realizado. En algunos casos, los mensajes entrantes pueden figurar como leídos antes de ser abiertos por el usuario, o bien, se pueden notar cargos desconocidos en la factura mensual debido al uso de servicios de red por parte de la línea duplicada.

Una de las formas más rápidas para confirmar el ataque

Una de las formas más efectivas para confirmar si otra persona utiliza el acceso del móvil en este preciso momento consiste en auditar las sesiones activas. A través de herramientas de gestión de cuentas, como las que ofrece Google, es posible visualizar un listado de todos los dispositivos conectados a la cuenta personal.

Los dispositivos vinculados a la cuenta pueden evidenciar una posible brecha de seguridad. Foto: HappyEva - stock.adobe.com

Si en esta lista aparece un teléfono, tablet o computador que no pertenece al usuario, existe una alta probabilidad de una brecha de seguridad. Esta verificación permite interrumpir el acceso de inmediato al seleccionar la opción de cerrar sesión en los equipos desconocidos. Adicionalmente, se recomienda inspeccionar qué aplicaciones externas tienen permisos para interactuar con los datos personales y eliminar aquellas que resulten dudosas.

Qué hacer para prevenir estos ataques

Si se confirma la intrusión, es fundamental actuar con celeridad para proteger la privacidad. Las acciones recomendadas incluyen:

Renovación de credenciales: Modificar todas las contraseñas de correos, bancos y redes sociales, utilizando claves robustas y distintas para cada servicio.

Modificar todas las contraseñas de correos, bancos y redes sociales, utilizando claves robustas y distintas para cada servicio. Doble factor de autenticación (2FA): Activar esta capa de seguridad adicional que solicita una segunda confirmación antes de permitir un inicio de sesión.

Activar esta capa de seguridad adicional que solicita una segunda confirmación antes de permitir un inicio de sesión. Restablecimiento del sistema: Realizar un “borrado de fábrica”, proceso que elimina toda la información y posibles programas maliciosos ocultos, dejando el equipo como nuevo.

Realizar un “borrado de fábrica”, proceso que elimina toda la información y posibles programas maliciosos ocultos, dejando el equipo como nuevo. Sustitución de la tarjeta SIM: En caso de que el duplicado sea a nivel de línea telefónica, se debe solicitar un nuevo chip a la compañía proveedora.

Para reducir riesgos futuros, se sugiere evitar la conexión a redes Wi-Fi públicas para gestiones privadas y no descargar aplicaciones fuera de las tiendas oficiales, ya que estas pueden contener programas diseñados para extraer información de la pantalla o clonar la actividad del usuario.