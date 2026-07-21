Cómo acceder a una red wifi sin la contraseña: el sencillo método que puede ahorrarle tiempo

En la vida diaria, contar con una conexión estable a internet es fundamental para realizar actividades como estudiar, trabajar, comunicarse y acceder a servicios digitales. Por esta razón, olvidar la contraseña de una red wifi puede convertirse en un inconveniente importante, sobre todo cuando se necesita conectar un dispositivo de manera inmediata y no se dispone de otra alternativa para acceder a la red.

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La conexión inalámbrica es posible gracias al wifi, que permite enlazar equipos como celulares, computadores, tabletas y otros dispositivos sin utilizar cables. Este sistema funciona mediante ondas de radio y redes inalámbricas (WLAN), cuya señal es distribuida por un router encargado de brindar acceso a internet dentro de un área determinada.

Cuando la contraseña de la red no se recuerda, conectar un nuevo dispositivo se vuelve imposible hasta recuperarla o restablecerla. Aunque muchos dispositivos almacenan la clave después del primer acceso, esta debe introducirse nuevamente en cada equipo que se conecte por primera vez. Esta situación puede provocar demoras en algunas actividades, especialmente cuando la conexión a internet es indispensable.

Muchas personas olvidan la contraseña del wifi y pierden acceso a internet en sus dispositivos. Foto: Montaje de SEMANA con fotos de Getty Images

¿Cómo conectarse a una red wifi sin tener la contraseña?

Quienes olvidan la contraseña de una red inalámbrica cuentan con una alternativa práctica para conectarse sin necesidad de escribirla manualmente. Muchos routers incorporan un código QR impreso en su carcasa que almacena la información necesaria para acceder a la red, como el nombre del wifi (SSID) y la contraseña.

Para utilizar esta opción, solo debe localizar el código QR, que normalmente se encuentra en la parte inferior, trasera o lateral del router, y escanearlo con la cámara del celular. En la mayoría de los dispositivos actuales, el sistema reconoce automáticamente el código y muestra una notificación para unirse a la red. Una vez el usuario confirma la acción, el equipo se conecta de inmediato sin necesidad de introducir la clave.

iOS y Android ofrecen funciones para revelar la contraseña del WiFi de forma protegida. Foto: Getty Images/iStockphoto

Este mecanismo resulta especialmente útil en hogares, oficinas, comercios o reuniones donde varias personas necesitan acceder a la misma red, ya que reduce el riesgo de errores al ingresar contraseñas largas o complejas. Sin embargo, si la contraseña del wifi es modificada después de que se creó el código QR, será necesario generar uno nuevo para que la información de acceso permanezca actualizada.