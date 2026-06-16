¿Su wifi se desconecta constantemente? Así puede mejorar la cobertura y evitar cortes en la conexión a internet

Basta con que el wifi falle durante unos minutos para que muchas actividades cotidianas se vean afectadas. Un mensaje que no llega, una videollamada que se congela, una serie que deja de reproducirse o un dispositivo inteligente que pierde conexión son ejemplos de la dependencia que existe hoy de esta tecnología.

Cuánto cuesta tener internet satelital en 2026: estos son los planes que puede elegir para evitar interferencias en la conexión

Aunque suele pasar inadvertida cuando funciona correctamente, la red inalámbrica se ha convertido en un servicio esencial en casas, oficinas y espacios públicos. Por ello, cuando comienzan a aparecer fallas, es importante identificar su origen y actuar a tiempo para evitar interrupciones, fortalecer la seguridad digital y garantizar una conexión estable en un entorno cada vez más conectado.

Uno de los inconvenientes más frecuentes es la pérdida repentina de conexión. De acuerdo con Xataka, las interferencias del entorno pueden afectar el funcionamiento de la red sin que el problema esté relacionado con el router o los equipos conectados.

Una falla de pocos minutos puede afectar actividades cotidianas. Foto: Getty Images

Electrodomésticos, televisores, otros aparatos electrónicos e incluso las redes inalámbricas cercanas pueden alterar la señal. A esto se suma el uso de dispositivos Bluetooth, como audífonos, altavoces o ratones, que comparten la banda de 2,4 GHz y pueden generar conflictos en la transmisión de datos.

Para minimizar estas interferencias, se recomienda ubicar el router a una distancia mínima de 30 centímetros de otros equipos electrónicos o utilizar la banda de 5 GHz, donde este tipo de inconvenientes son menos comunes. También resulta útil distribuir los dispositivos entre las distintas bandas disponibles para optimizar el rendimiento de la red.

La conectividad se ha convertido en un servicio esencial tanto en hogares como en espacios de trabajo. Foto: Getty Images

La ubicación del router también influye de manera significativa en la calidad de la cobertura. Cuando se instala en un lugar poco adecuado, pueden aparecer zonas con señal débil o inestable dentro de la vivienda. Lo más recomendable es colocarlo en un punto céntrico, ligeramente elevado y alejado de electrodomésticos de gran tamaño, como neveras o lavavajillas, ya que estos pueden obstaculizar la propagación de la señal.

Asimismo, elementos como paredes, ventanas y materiales de construcción como piedra, metal, cemento o baldosas pueden reducir el alcance de la red. En estos casos, acercar los dispositivos al router o reubicarlo suele ayudar a mejorar la conectividad.

Si las dificultades persisten, existen alternativas como repetidores, sistemas WiFi Mesh o dispositivos PLC, diseñados para ampliar la cobertura y llevar la señal a áreas donde no llega con suficiente intensidad.