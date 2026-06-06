El botón de su celular que debe activar si quiere tener internet gratis en cualquier lugar

En la actualidad, mantenerse conectado a internet se ha convertido en una necesidad para millones de ciudadanos. Gran parte de las actividades diarias, tanto personales como laborales, dependen de una conexión estable que permita acceder a información, comunicarse de inmediato y realizar distintas tareas sin importar la ubicación.

Pocas personas lo saben: al cambiar esta configuración en iPhone, no solo ahorrará batería, sino que será más rápido

Aplicaciones de mensajería, plataformas digitales y redes sociales funcionan gracias al acceso a internet, facilitando el contacto permanente con familiares, amigos o compañeros de trabajo en cualquier parte del mundo. Esta conectividad ha reducido las barreras de distancia y ha hecho mucho más simples numerosas actividades cotidianas.

No obstante, cuando la conexión falla o simplemente no hay acceso a wifi ni datos móviles, la situación puede resultar incómoda para los usuarios. En esos momentos, el celular queda limitado a funciones básicas como realizar llamadas, tomar fotografías o usar aplicaciones que no requieren conexión.

Por esta razón, existen alternativas prácticas que pueden ayudar a recuperar el acceso a internet de forma rápida y sencilla. Una de las más útiles es la función conocida como “zona portátil” o “hotspot”, incluida en la mayoría de teléfonos inteligentes.

La conexión a internet se ha vuelto indispensable en la vida cotidiana y laboral. Foto: Getty Images

Esta herramienta permite compartir los datos móviles del celular con otros dispositivos, como computadores o tablets, convirtiendo el equipo en una especie de router portátil. De esta manera, es posible navegar en internet desde casi cualquier lugar, siempre y cuando exista cobertura móvil.

El sistema funciona creando una red wifi privada a partir de los datos móviles del teléfono. Una vez activada, otros dispositivos pueden conectarse ingresando una contraseña, tal como ocurre con un módem convencional.

Aunque el procedimiento puede variar ligeramente según la marca o el modelo del celular, normalmente los pasos son similares:

Abrir la aplicación de ‘Ajustes’ o ‘Configuración’.

Ingresar al apartado de ‘Redes e internet’, ‘Conexiones’ o una sección similar.

Buscar la opción ‘Zona WiFi portátil’ o ‘Compartir internet’.

Activar la herramienta.

Configurar el nombre de la red y establecer una contraseña.

La conectividad ha reducido las barreras de distancia y facilita la comunicación inmediata. Foto: Getty Images

Después de completar estos pasos, el celular comenzará a emitir una señal wifi que podrá ser detectada por dispositivos cercanos.

Su facilidad de uso y la posibilidad de compartir internet en cuestión de segundos hacen que esta función sea una solución muy útil para quienes necesitan mantenerse conectados en cualquier momento.