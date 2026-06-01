El truco de los 30 segundos para que la red wifi del hogar vuelva a funcionar con mayor velocidad y estabilidad

Son muchos los trucos y métodos caseros que se han viralizado para mejorar la señal wifi del hogar, ya que la inestabilidad y las interferencias siguen siendo un problema muy común que termina afectando las actividades cotidianas de las personas. Por eso, encontrar soluciones rápidas se ha convertido en una necesidad para muchos usuarios.

El curioso truco del tenedor encima del router para mejorar la señal wifi: qué tan efectivo es este método casero

Es ahí cuando aparece la frustración, pues no es un secreto que una buena conexión a internet es fundamental para gran parte de la vida moderna. Trabajar, estudiar, entretenerse o incluso comunicarse depende, en gran medida, de tener una red estable y rápida.

Aunque la mala ubicación del router o la distancia entre el dispositivo y el equipo pueden influir en la calidad de la señal, no siempre son la causa principal. También existen factores externos relacionados con el operador de internet, como fallas técnicas, mantenimientos de red o saturación del servicio en determinadas horas, que afectan la velocidad de navegación.

Más allá de esto, realizar algunos ajustes sencillos puede ayudar a mejorar el rendimiento de la conexión. Uno de los más conocidos es la llamada regla de los 30 segundos. Pero, ¿en qué consiste y cómo debe aplicarse correctamente?

Una mala conexión a internet afecta actividades esenciales como trabajar, estudiar, entretenerse y comunicarse. Foto: Getty Images

Según explicó el portal Computer Hoy, se trata de reiniciar el router para que el equipo recupere estabilidad en su funcionamiento. Aunque muchas personas creen que basta con apagarlo y encenderlo de inmediato, lo cierto es que hacerlo correctamente sí marca la diferencia.

El router funciona como un pequeño ordenador que permanece encendido todo el tiempo, administrando conexiones y tráfico de red entre múltiples dispositivos. Con el uso constante puede acumular errores internos que terminan provocando lentitud, cortes o inestabilidad en la señal.

La ubicación del router o la distancia con los dispositivos puede influir en la calidad de la señal. Foto: Getty Images

Por eso, los expertos recomiendan desconectarlo completamente de la corriente y esperar unos 30 segundos antes de volver a enchufarlo. Ese tiempo permite liberar parte de la energía acumulada, limpiar cierta memoria temporal y reiniciar procesos internos que pueden quedar bloqueados.

Además, un reinicio bien realizado ayuda a reorganizar el tráfico de internet y renovar algunas conexiones de red. Esto resulta especialmente útil en hogares donde hay muchos dispositivos conectados, como televisores, cámaras de seguridad, celulares y computadores, que pueden terminar saturando el router tras semanas o meses de funcionamiento continuo.