El simple descuido con el router wifi que podría estar haciendo más lento e inestable el internet de su casa

Cuando hay fallas con el internet, la frustración puede aparecer rápidamente. Es una situación común si se tiene en cuenta que, hoy en día, gran parte de las actividades e interacciones de las personas dependen de esta herramienta, ya sea a través de un celular, un computador, una consola de videojuegos u otros dispositivos inteligentes con conexión a la red.

Las pequeñas flechas que aparecen en la pantalla de su celular y ha estado ignorando: esto significan

Gracias a esta tecnología, es posible trabajar, estudiar, entretenerse y mantenerse comunicado desde cualquier lugar del hogar o la oficina. Sin embargo, cuando la conexión comienza a fallar, la experiencia digital puede verse seriamente afectada y generar múltiples inconvenientes en la rutina diaria.

Muchas personas creen que tener un internet lento solo representa una molestia menor. Sin embargo, una red inestable puede generar problemas más importantes, como interrupciones en videollamadas, retrasos en videojuegos en línea, fallos en dispositivos inteligentes del hogar o dificultades para reproducir contenido en plataformas de streaming.

Aunque generalmente se piensa que el problema está relacionado con la velocidad contratada, no siempre es así. En muchos casos, existen malas prácticas por parte de los usuarios que afectan de manera significativa la calidad y estabilidad de la señal.

Algunas personas pueden verse frustradas al no saber de dónde proviene la mala señal wifi. Foto: Getty Images

Según explica el sitio tecnológico Computer Hoy, uno de los errores más frecuentes es esconder el router para que no quede a la vista, colocándolo detrás del televisor, dentro de muebles o cerca del suelo.

Sin embargo, esta práctica afecta directamente la calidad del wifi, dado que la señal funciona mediante ondas de radio que pueden ser bloqueadas o debilitadas por materiales como el metal, los muebles cerrados, los espejos grandes e incluso algunas paredes con aislamiento térmico. Por esta razón, ubicar el router en un espacio abierto y despejado ayuda a mejorar considerablemente la conexión a internet.

Otro error habitual es instalar el router demasiado cerca del suelo. Esto limita la distribución de la señal y puede provocar que ciertas zonas de la vivienda tengan poca cobertura o conexiones inestables.

Una conexión inestable puede afectar la rutina diaria y provocar distintos inconvenientes. Foto: Composición de SEMANA

Los expertos recomiendan colocar el router en un punto central de la casa, en un lugar abierto y elevado, lejos de electrodomésticos y objetos metálicos. De esta manera, la señal puede distribuirse de forma más uniforme y ofrecer una mejor experiencia de navegación.

Es común que el router termine ubicado detrás de muebles, televisores o dentro de armarios para evitar que afecte la estética del hogar. Sin embargo, esta práctica puede perjudicar la distribución de la señal wifi y provocar fallas frecuentes en la conexión.