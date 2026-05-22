Las pequeñas flechas que aparecen en la pantalla de su celular y ha estado ignorando: esto significan

El celular se ha convertido en una herramienta indispensable para millones de personas en el mundo, ya que facilita la comunicación y el intercambio de información a través de mensajes, llamadas y correos electrónicos. Su uso ha transformado las dinámicas laborales y múltiples aspectos de la vida cotidiana.

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Sin embargo, muchos usuarios pasan por alto los símbolos, alertas y pequeños detalles que aparecen en la pantalla del dispositivo, sin saber que estos pueden advertir sobre problemas de seguridad, fallas técnicas o configuraciones que afectan el rendimiento del equipo.

Prestar atención a estos indicadores no solo ayuda a proteger la información personal, sino a prolongar la vida útil del celular y evitar inconvenientes inesperados.

Entre los elementos que suelen pasar desapercibidos están los íconos y notificaciones ubicados en la parte superior de la pantalla. Algunos de los más importantes son las flechas relacionadas con el uso de datos.

Entre los íconos más importantes están las flechas relacionadas con el uso de datos móviles y wifi. Foto: Getty Images

De acuerdo con lo explicado por Xataka, las pequeñas flechas que aparecen junto a los íconos de wifi o datos móviles indican el flujo de información del celular.

La flecha hacia arriba representa la subida de datos, mientras que la flecha hacia abajo señala la descarga. Por ejemplo, al reproducir un video en streaming, normalmente permanece activa la flecha de descarga. En muchos casos, ambas se iluminan al tiempo porque el dispositivo envía y recibe información de manera constante.

Además, estas flechas permiten identificar si existe conectividad. En el caso de los datos móviles, si las flechas aparecen —aunque estén apagadas— significa que hay conexión disponible. Si desaparecen, podría indicar problemas de acceso a internet en el teléfono.

Por otro lado, cuando permanecen activas de forma constante, incluso sin que el usuario esté utilizando el dispositivo, esto puede significar que algunas aplicaciones están funcionando en segundo plano y consumiendo datos y batería. En ciertos casos, también puede ser una señal de procesos sospechosos o aplicaciones no autorizadas.

El teléfono muestra unas flechas en los logos de Wifi para indicar la conexión Foto: Composición Semana

En muchas capas de personalización de Android, estas flechas también están relacionadas con el Bluetooth y sirven para indicar si hay un dispositivo conectado, como unos audífonos inalámbricos o un reloj inteligente.

Cuando ambas permanecen encendidas, significa que el Bluetooth mantiene una conexión activa con otro dispositivo. Si desaparecen, puede ser señal de que los auriculares o el smartwatch perdieron la conexión.