Cargar el celular con funda: el error silencioso que podría dañar la batería más rápido de lo que imagina

Hay prácticas que, aunque parecen inofensivas, pueden terminar afectando la vida útil de componentes esenciales del celular, como la batería.

Con el avance de la tecnología, los dispositivos móviles se han vuelto más seguros, eficientes y fundamentales en la vida diaria, ya que de ellos dependen la comunicación, el entretenimiento, el acceso a la información y muchas otras actividades.

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Los celulares modernos utilizan baterías de ion de litio, una tecnología que pierde capacidad de forma gradual con cada ciclo de carga. Esto significa que, con el paso del tiempo, la batería deja de almacenar la misma cantidad de energía que cuando el dispositivo era nuevo.

Sin embargo, ciertos hábitos pueden acelerar ese desgaste. Entre los más comunes están dejar el celular conectado durante toda la noche de manera constante, utilizar cargadores de mala calidad o permitir que el teléfono se sobrecaliente mientras carga.

En ese sentido, uno de los principales enemigos de las baterías es el calor. Los móviles actuales generan más temperatura debido a sus procesadores potentes, pantallas avanzadas, sistemas de carga rápida y videojuegos cada vez más exigentes.

Los celulares actuales utilizan baterías de ion de litio, que pierden capacidad de manera gradual con cada ciclo de carga. Foto: Montaje: Semana (Getty Images)

De acuerdo con el medio Computer Hoy, cuando ese calor queda atrapado, especialmente por el uso de fundas gruesas, el desgaste de la batería puede acelerarse.

Las baterías modernas son especialmente sensibles a las altas temperaturas, por lo que el calor constante puede provocar una menor autonomía, sobrecalentamiento y la necesidad de cargar el teléfono con mayor frecuencia.

Con el paso del tiempo, las baterías almacenan menos energía y la autonomía del dispositivo disminuye. Foto: Getty Images

La situación empeora cuando se juega o se utiliza el celular de forma intensiva mientras está conectado al cargador, dado que el dispositivo genera calor tanto por el rendimiento como por el propio proceso de carga. En estos casos, algunas fundas dificultan la disipación térmica y hacen que la temperatura permanezca elevada durante más tiempo.

Por esta razón, algunos expertos recomiendan retirar temporalmente la funda durante cargas rápidas o sesiones prolongadas de juego. Aunque esto no eliminará por completo el desgaste de la batería, sí puede ayudar a reducir el estrés térmico y prolongar la vida útil del dispositivo.