Cuántos electrodomésticos se pueden conectar a un solo enchufe modular para evitar que los tacos se salten

En muchos hogares ocurre la misma situación: se están usando varios electrodomésticos al mismo tiempo y, de repente, los tacos se saltan, dejando la casa sin energía. Aunque suele verse como una molestia pasajera, en realidad es una medida de protección del sistema eléctrico para evitar problemas más graves, como cortocircuitos, recalentamientos o daños en la instalación.

Si tiene una regleta eléctrica en alguno de estos lugares de la casa, reubíquela de inmediato porque podría incendiarse fácilmente

La causa más común de este tipo de apagones es la sobrecarga eléctrica. Esto sucede cuando un mismo circuito recibe más demanda de energía de la que puede soportar. En ese momento, los interruptores automáticos cortan el suministro para prevenir daños mayores.

Según especialistas, estos dispositivos están diseñados precisamente para proteger tanto la instalación eléctrica como los electrodomésticos. Sin embargo, las interrupciones repentinas también pueden afectar algunos equipos electrónicos sensibles o generar sobretensiones cuando regresa la energía. Por eso, se recomienda usar protectores de voltaje, sistemas UPS y realizar revisiones periódicas al sistema eléctrico del hogar.

Este problema también está relacionado con el uso cada vez más frecuente de enchufes modulares, una alternativa que ha ganado popularidad porque permite agregar más puntos de conexión sin necesidad de hacer obras. Su diseño funciona como una mezcla entre enchufe tradicional y regleta: incorpora un carril de alimentación en el que las tomas pueden moverse, quitarse o añadirse fácilmente según las necesidades del usuario.

Uno de los mayores peligros de una instalación eléctrica en mal estado es el riesgo de incendio. Foto: Getty Images

Aunque estos sistemas ofrecen más comodidad, ayudan a reducir los cables visibles y permiten conectar varios dispositivos en un mismo lugar, todos siguen dependiendo del mismo circuito eléctrico de la vivienda. Ahí es donde aparece el principal error: muchas personas creen que tener más enchufes significa poder conectar más aparatos sin riesgo, cuando el límite real lo sigue marcando la capacidad eléctrica de la instalación.

De acuerdo con Computer Hoy, el problema se hace más evidente cuando se utilizan electrodomésticos de alto consumo. Aparatos como hornos eléctricos, microondas, calefactores o freidoras de aire demandan gran cantidad de energía y, si funcionan al mismo tiempo en un mismo enchufe modular, pueden sobrecargar el circuito y hacer que los tacos se disparen.

No existe un número exacto de dispositivos que puedan conectarse de forma segura, ya que todo depende del consumo energético de cada equipo. Sin embargo, los expertos coinciden en que lo más recomendable es evitar conectar varios aparatos de alto consumo en una misma toma, especialmente si van a utilizarse simultáneamente.

Normalmente, el sistema se instala sobre una base o riel conectado a la corriente eléctrica. Foto: Getty Images

Además, las sobrecargas no siempre generan un apagón inmediato. En muchos casos, el exceso de energía produce calor de forma gradual en cables, enchufes y regletas, aumentando el riesgo de daños o incluso incendios. Por eso, señales como enchufes calientes, olor a quemado o conexiones recalentadas nunca deben pasarse por alto.