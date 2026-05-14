¿La air fryer tiene los días contados? Este es el electrodoméstico que podría reemplazarlo y transformar la cocina

Los avances tecnológicos han transformado los electrodomésticos del hogar y, en muchos casos, han dado paso a nuevas alternativas que buscarían reemplazarlos. Uno de los ejemplos más destacados es la freidora de aire, también conocida como air fryer, que se ha convertido en uno de los aparatos más populares gracias a su capacidad para preparar alimentos con una textura crujiente utilizando muy poco aceite.

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De acuerdo con un reporte de Business Research Insights sobre el crecimiento del mercado de las freidoras multifunción, este tipo de electrodomésticos empezó a consolidarse en los hogares entre 2021 y 2023, gracias al interés de los consumidores por equipos más prácticos, saludables y con diseños compactos.

Entre las alternativas que buscan reemplazar a la freidora de aire se encuentran los hornos inteligentes, que han comenzado a ganar protagonismo en las cocinas modernas gracias a su capacidad de integrar varias funciones en un solo equipo. Estos dispositivos permiten cocinar mediante aire caliente, vapor o calor convencional desde un mismo sistema, ofreciendo mayor versatilidad al momento de preparar alimentos.

Los hornos inteligentes han comenzado a ganar protagonismo en las cocinas modernas gracias a su capacidad de integrar varias funciones en un solo equipo. Foto: Getty Images

Además de su versatilidad, estos aparatos se destacan por mejorar la eficiencia durante la cocción. Tecnologías como la convección ayudan a distribuir el calor de manera uniforme, permitiendo que los alimentos queden dorados y crujientes por fuera, mientras conservan una textura suave y jugosa en el interior.

Los hornos inteligentes de última generación incorporan pantallas táctiles y sistemas automatizados que facilitan su uso en la cocina. Muchos de estos equipos cuentan con programas prediseñados para distintos tipos de recetas, permitiendo cocinar sin tener que configurar manualmente el tiempo o la temperatura.

Un horno es un aparato diseñado para generar calor intenso y constante en su interior, con el objetivo de cocinar o calentar alimentos. Foto: Getty Images

Asimismo, algunos modelos ofrecen la posibilidad de combinar diferentes métodos de cocción en un mismo proceso. Esto permite, por ejemplo, preparar alimentos al vapor y luego aplicar aire caliente para obtener una textura diferente en carnes, panes o verduras.

El crecimiento de estos dispositivos está relacionado con los nuevos hábitos de consumo dentro del hogar. Cada vez más usuarios buscan electrodomésticos prácticos, que ocupen menos espacio, reduzcan el uso de aceite y simplifiquen las tareas diarias, sin perder la calidad de cocción característica de equipos profesionales.